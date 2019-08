Quando inizia la nuova stagione di Vieni da Me, lo show di Rai Uno condotto da Caterina Balivo? È stata finalmente svelata la data.

Tutti si chiedono la stessa cosa: ma Vieni da Me quando inizia? In fondo lo sappiamo: il successo che ha riscosso la prima stagione dello show di Caterina Balivo è stato davvero strepitoso. Nonostante la bella napoletana si sia cimentata in un programma completamente nuovo, non ha affatto deluso le aspettative dei suoi sostenitori. Merito, ovviamente, delle tematiche affrontate e degli ospiti, ma, soprattutto, delle bellezza e della bravura della conduttrice. Proprio per questo motivo, quindi, in questi ultimi giorni, il profilo della Balivo è completamente subissato di domande riguardanti la data ufficiale dell’inizio dello show. Siete curiosi di saperla anche voi? Ve la sveliamo immediatamente.

Quando inizia Vieni da Me? Ecco la data ufficiale

Caterina Balivo è sempre molto presente sui social e, soprattutto, con i suoi sostenitori. La bella conduttrice, infatti, è solita interagire con i suoi fan. Non soltanto, quindi, condividendo foto e video riguardanti la sua vita lavorativa e personale, ma anche rispondendo a chi le fa domande o quant’altro. Lo fa sempre, Caterina. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Sotto ad una tenera foto con suo marito Guido Maria Brera, la conduttrice ha risposto ad una fan che le ha chiesto per quando è previsto l’inizio di Vieni da Me. Sono passati soltanto pochi mesi dalla fine della prima stagione, eppure l’affezionato pubblico del programma e, soprattutto, della conduttrice, non vede l’ora di poter assaporare la bellezza della seconda stagione. Ebbene. Quando inizia, quindi, lo show di Caterina Balivo? Siete pronti? Ecco svelata la data ufficiale:

Finalmente è ufficiale: Vieni da Me inizierà lunedì 9 settembre. Noi siamo pronti e voi?

