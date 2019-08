Novità Bake Off Italia 2019: giudici, anticipazioni e ospiti

Anticipazioni Bake Off Italia 2019: giudici, novità, ospiti e sorprese

Il 30 agosto, un venerdì, comincia la nuova edizione di Bake Off Italia 2019 e i giudici della gara di pasticceria amatoriale sono ormai da qualche anno sempre loro: Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Loro tre riescono a compensarsi l’un l’altro: c’è l’eleganza e la capacità estetica di Clelia: la tecnica precisa e a tratti quasi non indulgente di Ernst; le capacità gustative e professionali di Damiano, unite anche ad un po’ di dolcezza e comprensione aggiuntiva per i concorrenti!

Se vuoi conoscere le bio dei giudici di Bake Off le trovi qui:

Novità Bake Off Italia 2019: anticipazioni, ospiti e curiosità

Le novità dell’edizione 2019 di Bake Off Italia sono svariate e per questo settimo anno della trasmissione troviamo ancora una volta Benedetta Parodi alla conduzione, ma anche tante novità.

Dove viene girato Bake Off Italia 2019?

Prima di tutto la location è villa Borromeo d’Adda ad Arcore e il set di Bake Off Italia 2019 sarà immerso negli anni 50 ispirandosi alla familiarità tipica dell’epoca.

Prove Bake Off Italia 7: le novità di questa edizione

Per quanto riguarda il meccanismo delle sfide i 18 aspiranti pasticceri dovranno confrontarsi in tre manches:

la prova a creativa la prova tecnica la prova a sorpresa: ideata da Clelia D’Onofrio una vera novità di quest’anno

Ogni prova avrà un risultato e alla fine si deciderà chi potrà continuare e chi sarà eliminato.

Ospiti e prove in esterna Bake Off Italia 2019

Non mancheranno anche delle esterne che dalle anticipazioni sappiamo si svolgeranno alcune ad Alberobello, a Disneyland Paris in Francia e persino a Vignola in Emilia Romagna. Per quanto riguarda gli ospiti di Bake Off ci saranno dei giudici di eccezione come Gabriele Bonci, la Food Blogger Benedetta Rossi, il cast di cortesie per gli ospiti e lo chef Antonino Cannavacciuolo.

Bake Off Italia All Stars: la battaglia tra i talenti delle passate edizioni

Per quanto riguarda poi lo spin off “Bake Off Italia All Stars Battle” ci sarà anche una supersfida tra i migliori ex concorrenti, un po’ com’era successo a Masterchef All Star. A condurre questo spin off sarà Flavio Montrucchio e andrà in onda tra la fine del 2019 il 2020.

