Concorrenti Bake Off Italia 2019: Dora, tra sport estremi, agricoltura e dolci

Dora Bake Off Italia 7: chi è la concorrente sprint di Campobasso pronta a trionfare nella gara di pasticceri amatoriali.

Il mondo della pasticceria amatoriale è in fermento. Mancano pochissimi giorni all’inizio di Bake Off Italia 2019. Benedetta Parodi insieme ai giudici Clelia D’Onofrio, Ernst Knam e Damiano Carrara, sono pronti a giudicare le prelibatezze realizzate dai 18 concorrenti in gara. Quest’anno 2 posti in più sotto il tendone di Bake Off perché quest’anno le qualità dei concorrenti della gara di pasticceria amatoriale erano molto elevate e quindi si è deciso di dare possibilità anche ad altri due concorrenti di partecipare. In attesa di scoprire quali saranno le prove più difficili, quelle più divertenti e quelle più emozionanti alle quali verranno sottoposti i concorrenti di Bake Off andiamo alla scoperta di chi sono i pasticceri amatoriali che si sfideranno a colpi di torte sotto il tendone di Bake Off sapientemente controllati dalla padrona di casa Benedetta Parodi. Oggi vi vogliamo raccontare chi è Dora, una maestra part time e precaria di Campobasso.

Chi è Dora, la nuova concorrente di Bake Off Italia 2019

Sorriso smagliante, sguardo profondo e occhi castani Dora è una donna molto interessante e ricca di elementi da scoprire. Innamorata del Molise, la sua terra, è originaria di Campobasso e oltre ad essere una maestra part-time per arrotondare cerca anche di dare una mano a suo fratello nell’azienda in cui producono mozzarelle. Innamorata come abbiamo detto del Molise, della sua terra, delle sue tradizioni e appassionata anche di sport estremi come bungee jumping e moto, accanto a tutto questo Dora coltiva anche una passione smodata per i dolci. Ed ecco che la sua partecipazione a Bake Off vuole diventa sorta di rivincita sulla vita che ha sempre fatto di tutto per complicare un po’ il suo percorso. Essendo lei una guerriera e una che non si spaventa davanti a niente ecco che Bake Off diventa il luogo giusto per scatenarsi e mostrare a tutti quanto lei sia forte.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo, della TV e dei social —> clicca qui