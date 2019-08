Concorrenti Bake Off Italia 2019: conosciamo meglio Giusy, una 32enne che ama lavorare la terra.

Venerdì 30 agosto comincia l’appuntamento con la serata più dolce di tutta la settimana ossia quella dedicata a Bake Off Italia 2019. La settima edizione del programma dedicato alla gara di pasticceria amatoriale è ai blocchi di partenza. Benedetta Parodi è pronta a domare e guidare i 18 aspiranti pasticceri in questa gara, mentre i giudici Ernst Knam Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio si stanno preparando a mettere alla prova i partecipanti di Bake Off con torte, dolci, pasticcini e anche qualche prova salata particolarmente insidiosa. Soltanto chi sarà veramente bravo riuscirà a superare tutte le prove e aggiudicarsi poi la vittoria di Bake Off Italia. Quest’anno i concorrenti per la settima edizione sono 18 invece che sedici come era successo in passato quindi ci sono due posti in più e noi di Sologossip vi portiamo a conoscerli tutti.

Chi è Giusy, Bake Off Italia 2019: tutto sulla concorrente

Oggi è il turno di Giusy una siciliana che ama lavorare la terra solare ed espansiva, ma innamorata dei dolci. Giusy è un nome d’arte diciamo per sostituire il suo nome vero che è Giuseppina Zina. 32 anni originaria della Sicilia adora la sua terra e adora anche lavorarla tanto che spesso nel tempo libero si dedica a fare l’agricoltrice, proprio ai piedi dell’Etna. A suo dire Giusy è sempre stata una ragazza molto ribelle con tanta voglia di fare e tanta energia e soltanto da poco ho iniziato un po’ a calmarsi. Oggi lavora in un call center dell’Enel dove riceve le telefonate di utenti che hanno bisogno di assistenza. Nel tempo libero balla la salsa insieme al marito, è sposata proprio dall’anno scorso. Si dice anche appassionata della TV Trash e con i soldi derivanti da regalo di nozze oltre ad aver fatto un viaggio di nozze Giusy ha anche comprato un appezzamento di terra alle pendici dell’Etna dove il weekend adora andare a zappare. Assieme a tutte queste passioni c’è anche quella della cucina soprattutto del mondo dei dolci ed ecco che Giusy cercherà di dare strappare un posto a per la vittoria.

