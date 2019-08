Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono completamente inarrestabili: ecco dove potremmo vedere di nuovo la coppia insieme in Tv.

Sapevamo che questa sarebbe stata una stagione televisiva davvero incredibile per Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Da quando la coppia è ritornata a tutti gli effetti insieme, entrambi sono praticamente inarrestabili. Il ballerino napoletano, infatti, è passato direttamente in Rai. E, a quanto pare, sembra che ci siano in pentola tantissimi nuovi progetti per lui. L’argentina, nonostante l’impegno preso con Tu si que Vales, sembra essere sulla buona strada. In effetti, sabato scorso l’abbiamo vista nei panni di conduttrice de La Notte della Taranta. E martedì 3 settembre, poi, condurrà, insieme a Stefano e Simona Ventura, il Festival di Castrocaro. Eppure, sembra che le sorprese non siano terminate qui. Ecco, infatti, dove potremmo rivederli ancora insieme in tv.

Belen e Stefano ancora insieme in tv: ecco dove potremmo rivederli

Li abbiamo visti insieme in tv, per la prima dopo essere ritornati insieme, sabato scorso su Rai Due. Stefano De Martino e Belen Rodriguez, per la Notte della Taranta, hanno riscosso un successo davvero notevole. Sarà proprio per questo motivo che, per la giovane coppia, sono in serbo nuovi progetti. Non soltanto, infatti, Carlo Freccero sta pensando di ideare una sitcom sulla giovane coppia, ma, a quanto pare, c’è davvero qualcosa di molto grosso per loro. Sembra, infatti, che ad entrambi sarà affidato un nuovo programma. Ed, ovviamente, saranno di nuovo insieme a condurlo. A lanciare la clamorosa indiscrezione è il settimanale Chi. Stando a quanto si apprende dalle pagine del settimanale, sembrerebbe che il ballerino napoletano e la modella argentina siano pronti ad approdare alla conduzione del Dopofestival di Sanremo. Insomma, se l’indiscrezione risultasse vera, sarebbe un gran bel colpo per la coppia. In attesa, però, di conferma, non ci resta che ‘gustarci’, sia Belen che Stefano, alle prese con il festival di Castrocaro. L’appuntamento è per martedì 3 settembre.

