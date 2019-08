Carlo Conti e Antonella Clerici insieme in tv: ecco dove li vedremo e cosa condurranno presto.

Sono due tra i volti più amati della Rai. Le loro trasmissioni sono tra le più seguite e amate dai telespettatori. Parliamo di Carlo Conti e Antonella Clerici, coppia di amici e colleghi, che presto tornerà insieme in tv alla conduzione di un’importante trasmissione Rai. Alla coppia sarà affidata la serata finale de Lo Zecchino d’oro 2019, in onda in prima serata il 7 dicembre. Le puntate pomeridiane del 5 al 7 dicembre, invece, saranno presentate soltanto dalla Clerici. Scopriamo qualcosa in più sul prossimo impegno i tv dei conduttori.

Carlo Conti e Antonella Clerici insieme in tv: condurranno la finale de Lo Zecchino d’oro

Carlo Conti affiancherà l’amica e collega Antonella Clerici nella serata conclusiva della prossima edizione dello Zecchino d’oro, la sessantaduesima. L’evento canoro dedicato ai bambini andrà in onda su Rai Uno dal 5 al 7 dicembre. Al timone di tutti gli appuntamenti ci sarà solo l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco. Mentre Conti lo vedremo sul palco nel gran finale dello show canoro dedicato alle voci dei più piccoli. Un’occasione preziosa per ammirare l’amata Antonella in tv: quest’anno, infatti, la conduttrice non ha in programma altri impegni in tv con la Rai. Il conduttore fiorentino, invece, è pronto per il suo consueto appuntamento con la trasmissione dedicata alle imitazioni Tale e Quale show, che si prospetta davvero avvincente. Siete pronti per l’inizio di una nuova ricchissima stagione tv? Non ci resta che attendere qualche settimana!