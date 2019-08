Neymar prenderà parte alla serie tv spagnola, La Casa di Carta. L’ha annunciato poco fa su Instagram.

In quale squadra giocherà la prossima stagione il calciatore Neymar è ancora un mistero. Per ora una cosa è certa: sui social indossa la divisa d’ordinanza della banda del Professore, la famosa tuta rossa, ed una maschera di Dalì. Sul suo profilo Instagram Neymar, il calciatore brasiliano, ancora un giocatore del PSG, ha fatto sapere che sarà sul grande schermo non vicno ad un pallone ma in veste di attore! Scopriamo qualcosa in più.

Casa di Carta: nel cast un volto nuovo, il calciatore Neymar

In attesa di scoprire quale sarà il suo futuro in qualità di calciatore, Neymar ha fatto sapere tramite il suo profilo Instagram di esser entrato a far parte della serie tv spagnola più famosa, La Casa di Carta.

Nella sesta ed ottava puntata della terza stagione, la stella brasiliana si unirà alla banda del Professore per interpretare un monaco di nome Joao. Le scene in cui era presente il giovane furono girate ad inizio anno ma non furono inserite per via delle accuse di stupro contro il giovane: la denuncia è stata respinta da un giudice e Netflix ha deciso di ripristinare il ruolo del calciatore nella serie tv più amata al mondo.

“Ho potuto realizzare il mio sogno e far parte della mia serie preferita. Ora posso condividere Joao con tutti voi: grazie Casa di Carta“: sono queste le parole che ha scritto il giocatore entusiasta dalla sua nuova avventura. Come sarà in veste di attore, anzi, di monaco?