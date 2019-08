Il giovane cantante Cristian Imparato è al centro di una nuova bufera social: ecco di che cosa è stato accusato e, soprattutto, la sua verità.

Cristian Imparato ha, ancora una volta, i riflettori puntati addosso. Pochissime ore fa, infatti, il giovane cantante è stato al centro di una pesante bufera social. Ma cos’è accaduto? Ecco. Il prodigio di Io Canto è stato ingiustamente accusato di aver offeso una ragazza. Proprio per questo motivo, il siciliano si è sentito in diritto di placare la polemica in prima persona. E così, con una serie di Instagram stories, ha raccontato tutta la verità. Ma procediamo con ordine. E cerchiamo di capire, quindi, tutto quello è accaduto nel minimo dettaglio.

Cristian Imparato, incredibile bufera social: ecco cos’è accaduto

Pochissime ore fa, Cristian Imparato, com’è solito fare, ha condiviso alcune immagini di una piacevole serata trascorsa in discoteca insieme ai suoi amici. Ecco. Mentre il giovane cantante inquadra una giovane donna che balla ed ‘intrattiene’ le altre persone in pista. Ecco. Stando da quello che è trapelato sul web, sembrerebbe che, da tale video, si sentirebbe chiaramente una pesante offesa rivolta alla donna in questione. Che, secondo alcuni fan, sembrerebbe essere stata detta da Cristian. Ecco. È proprio questa, infatti, l’incredibile accusa mossa, pochissime ore fa, al giovane cantante. Proprio per questo motivo, l’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di intervenire in prima persona. Smorzando sul nascere una polemica inutile. In una serie di Instagram stories, infatti, il cantante ha chiaramente detto di non essere stato lui ad aver offeso la ragazza. E di aver già chiarito, tra l’altro, la situazione con la diretta interessata. Ma non è finita qui. Perché Cristian, per avvalorare di più la sua tesi, ha pubblicato gli screenshot di tutti i messaggi scambiati con la ragazza.

Insomma, sembra essere tutto chiarito. Infatti Cristian conclude: “Non avrei fatto una cosa del genere”.

