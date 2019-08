Su richiesta di una sua fan, Erica Piamonte ha espresso il suo parere su Francesca De André: ecco l’inaspettata frecciatina delle toscana.

Erica Piamonte e Francesca De André si sono conosciute durante la loro partecipazione al Grande Fratello 16. Le due ragazze, subito dopo l’ingresso a sorpresa della milanese, hanno legato. Si era creata una forte sintonia tra di loro, bisogna ammetterlo. Erica era stata per Francesca la spalla su cui ha potuto piangere subito dopo appresa la notizia del tradimento del suo Giorgio. Ma non solo. Entrambe sono state compagne di sorrisi, scherzi e confessioni. Insomma, sembrava che fosse nata una bella amicizia tra di loro. Ebbene. A distanza di qualche mese dalla fine del reality, come sono i rapporti tra le due ragazze? A raccontare tutta la verità ci pensa Erica. La quale, tramite un’Instagram stories, lancia un’incredibile e, soprattutto, inaspettata frecciatina a Francesca. Ed, in particolare, sulla fine della sua storia con Gennaro.

Erica Piamonte, frecciatina al veleno contro Francesca De André

Com’è solita fare, anche ieri Erica Piamonte si è completamente dedicata ai suoi fan. Ed, in particolare, alle loro curiosità. Da quando ha partecipato al Grande Fratello 16, la sua popolarità è aumentata spropositatamente. Tanto che, su Instagram, la ragazza ha raggiunto un’incredibile numero di followers. Con i quali, come dicevamo precedentemente, è solita interagire. Lo ha fatto anche poche ore fa quando, con la modalità ‘domanda-risposta’ si è concessa a qualche curiosità dei suoi fan. Ed è proprio in seguito ad una curiosità di un utente Instagram che Erica ha lanciato una chiara frecciatina a Francesca De André. E alla fine della sua relazione con Gennaro. Ecco cosa ha dichiarato la toscana:

“Che ne pensi della rottura con Gennaro”, recita la domanda posta ad Erica. “Come volevasi dimostrare”, risponde l’ex gieffina. Insomma, una frecciatina bella e buona, bisogna ammetterlo. Ma cosa significherà?

