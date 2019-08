Governo, accordo raggiunto tra Movimento 5 Stelle e PD. Di Maio: “Ok al Conte bis, ho rinunciato al ruolo di Presidente del Consiglio”

Governo, raggiunto l’accordo tra Movimento 5 Stelle e PD: Luigi Di Maio si è detto disponibile a continuare ad operare con un ‘Conte bis’. Adesso, tutto è nelle mani di Di Maio e Zingaretti. Il leader del Movimento ha voluto ribadire che vuole a tutti i costi cercare soluzioni. Non di destra o sinistra: soluzioni e basta. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio quali sono le sue dichiarazioni dopo il colloquio avvenuto con il Capo dello Stato Mattarella:

Governo, accordo raggiunto: parla Di Maio

Ecco le parole di Luigi Di Maio: “Gli Italiani da un mese non hanno più un governo, per colpa di qualcuno che ha staccato la spina all’esecutivo guidato da Giuseppe Conte, dopo che l’Italia si era di nuovo conquistata uno spazio ai tavoli internazionali, dopo che erano stati sbloccati i rimborsi per i truffati delle banche. Il M5S non si sottrarrà alle proprie responsabilità, costi quel che costi. Non esistono soluzioni di destra o di sinistra, esistono solo soluzioni. Contano i programmi, i temi. La politica è servizio. In questi anni il nostro obiettivo è stato quello di cambiare, rimettendo al centro la persona.

Poi, ha parlato di Conte dicendosi estremamente fiducioso nei suoi confronti e nel suo modo di operare: “Uno dei grandi interpreti di questo nuovo umanesimo è stato Giuseppe Conte, uomo di grande coraggio che ha servito il Paese con spirito di abnegazione. C’è un accordo politico con il Pd per formare un governo di lungo periodo. Anche oggi rifiuto l’offerta della Lega di fare il premier con serenità e gratitudine per chi la ha avanzata. Ma non rinnego il lavoro di questi mesi”. Un accordo, questo, raggiunto dopo circa un mese. Negli ultimi giorni si è parlato molto di questa vicenda che ha tenuto col fiato sospeso gli italiani. Molti anche gli interventi social da parte di Matteo Salvini che si era detto pronto a tutto pur di non far tornare al governo il PD e la sinistra rappresentata da Renzi.