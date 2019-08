Grande Fratello, un’ex concorrente è appena diventata mamma: anche il papà è un volto noto. Scopriamo chi sono i neo genitori.

A lanciare scoop è stato Gabriele Parpiglia attraverso il suo profilo Instagram e Radio DeeJay. Un’ex concorrente del Grande Fratello ha partorito qualche mese fa, in gran segreto. Parliamo di Veronica Ciardi, la bellissima mora del Grande Fratello 10. Un’edizione in cui Veronica fu una delle protagoniste indiscusse. Ma dopo il reality, la gieffina è balzata sui giornali di gossip per via della relazione col calciatore della Juventus Federico Berbardeschi. Tra i due, però, la storia sembrava essersi interrotta definitivamente nel 2017. Ma nelle ultime ore la doppia buona notizia: prima il ritorno di fiamme, poi la notizia della nascita del bambino. Scopriamo tutto nei dettagli.

Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi sono diventati genitori. Il tutto è avvenuto qualche mese fa, ma la coppia ha voluto tenere per sé la notizia per motivi di privacy. A dare il lieto annuncio è stato Gabriele Parpiglia in un’intervista a Radio Deejay e nelle sue Instagram Stories. “Federico Bernardeschi calciatore della Juve e della Nazionale, nonché persona strepitosa, qualche mese fa in gran segreto è diventato papà per la gioia della compagna Veronica”. Queste la parole usate da Parpiglia nel suo video per comunicare ai followers la splendida notizia. Una notizia che ha emozionato tanto i fan della coppia, già felici per aver appreso del ritorno di fiamma tra Veronica e Federico. Ai quali non ci resta che far i nostri migliori auguri per la nascita del piccolo/a Bernardeschi: tanti auguri ai neo genitori e benvenuto al nuovo arrivato!