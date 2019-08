Jason Momoa intrappolato in ascensore: il simpatico siparietto della stara di Game of Thrones. La scena filmata e postata ha rassicurato i fan

Un simpaticissimo siparietto per sdrammatizzare la tensione, quello verificatosi poche ore fa e documentato dal noto attore Jason Momoa. Il neo-quarantenne super apprezzato dal pubblico femminile e protagonista di una delle serie più rinomato degli ultimi anni, il Trono di Spade, è stato protagonista di uno spiacevole episodio, in cui ha però saputo mantenere la calma. Il tutto è stato documentato e postato sui social, così da far sorridere anche i fan in apprensione in quei minuti. Scopriamo insieme cosa è successo.

Jason Momoa, lo spiacevole episodio si trasforma in un simpatico siparietto: ecco cosa è successo

Jason Momoa, nota star di Game of Thrones, è stato protagonista di uno spiacevole episodio. Il bellissimo attore, super apprezzato, che ha da poco compiuto 40 anni, è rimasto intrappolato nell’ascensore dell’albergo in cui risiedeva insieme ad alcuni suoi collaboratori e il suo cane. La scena è stata documentata dai cellulari e postata sui social. Dopo diversi minuti la situazione sembrava non sbloccarsi, motivo per cui la star da deciso di riprendere tutto e tranquillizzare i suoi fan. Mentre nei video tutti appaiono rassegnati alla circostanza, cane compreso, Jason non si perde d’animo e trasforma l’episodio spiacevole in un simpatico siparietto. In attesa dei soccorsi, si riprende mentre mangia alcune caramelle e chiede con aria divertita chi potrebbe essere il prossimo che mangerà. Una scena che ha fatto sorridere i fan, allentando la tensione sia all’interno dell’ascensore sia sui social, dove tutti sono rimasti in apprensione per diversi minuti.

