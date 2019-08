Laura Chiatti si immortala mentre, stesa sul lettino, è ancora in spiaggia: l’inquadratura della sua camera, però, va proprio lì.

È una delle attrici italiane più amate ed apprezzate. Parliamo, senza alcun dubbio, di Laura Chiatti. Il suo successo, ammettiamolo, è davvero smisurato. E, d’altra parte, ammirando la sua bellezza, non è assolutamente difficile capirne il motivo. Con capelli biondi ed occhi azzurri, la moglie di Marco Bocci è, a tutti gli effetti, una vera e propria celebrità. Lo testimoniano, a tal proposito, il numero di followers che l’attrice vanta sui social. Ed, in particolare, su Instagram. Ecco. È proprio qui che, pochissime ore fa, la bella Laura ha pubblicato una foto davvero strabiliante. È in spiaggia, stesa sul lettino. Intenta, evidentemente, a godersi questi ultimi istanti di estate. Eppure, l’inquadratura della sua camera inquadra un dettaglio davvero ‘pazzesco’. Ecco di cosa parliamo.

Laura Chiatti in spiaggia: l’inquadratura della camera si ferma proprio lì

Nonostante la sua vita molto impegnativa, Laura Chiatti è davvero molto attiva sui social. È una donna in carriera, attrice modello, mamma e moglie. Insomma, un vero e proprio vulcano. Eppure, non perde mai occasione di poter interagire con i suoi fan. Sono davvero numerosi, ve lo assicuriamo. Eppure, Laura tenta sempre, in qualsiasi modo, di poter comunicare con loro. Lo ha fatto anche pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente. Evidentemente, la giovane Laura si sta godendo gli ultimi istanti di relax. Perché, infatti, è proprio in spiaggia che decide di immortalarsi. Eppure, stesa sul lettino, l’inquadratura della sua camera va su un dettaglio davvero ‘clamoroso’. Ebbene. Sapete di cosa parliamo? Diamoci un’occhiata:

Beh, da come si può vedere ciò che inquadra particolarmente Laura Chiatti è il suo Lato B. Lo si vede chiaramente, ammettiamolo. Ed è proprio per questo motivo che, in pochissimo tempo, lo scatto ha ricevuto numerosi like. Pensate, più di 47 mila likes. Insomma, un vero e proprio successo. In effetti, come si può dire il contrario?

