Chi è Leila Depina: età, carriera e vita privata della nuova fiamma di Lapo Elkann. Tutto sulla modella che ha fatto perdere la testa al rampollo di casa Agnelli

La sua incredibile bellezza ha già fatto perdere la testa a Lapo Elkann, ma non solo. Nelle foto pubblicate in quest’ultimo mese i due sembrano sempre più affiatati e mentre la scorsa settimana si limitavano ad abbracci teneri, ora è davvero scoppiata la passione. Lapo e Leila sembrano davvero complici, ma vediamo meglio chi è la modella che lo ha stregato col suo fisico pazzesco e lo sguardo accattivante.

Leila Depina, tutto sulla bellissima modella che ha stregato il cuore di Lapo Elkann

Leila Depina, 25 anni e originaria di Capo Verde, è la bellissima modella che già da un mese gironzola intorno al rampollo di casa Agnelli. Lapo Elkann e Leila sembrano fare coppia fissa e sono stati recentemente immortalati a bordo di un veliero di 55 metri, che ha fatto sosta in Costa Azzurra. I due, in compagnia di altri amici, stanno vivendo una vacanza mozzafiato, fatta di relax, mare, feste ma soprattutto tanta passione. Leila è una bellissima modella dal fisico incantevole, senza trascurare lo sguardo felino e il sorriso ammaliante che hanno mandato su di giri Lapo. I due sembrerebbero essersi conosciuti a Londra, dove Leila vive già da tempo. Grazie ad amici in comune le loro vite si sono incrociate e da allora difficilmente si sono separati. Già da qualche settimana circolano foto che immortalano teneri abbracci e giochi di sguardi, ma agli occhi dei paparazzi è arrivato finalmente qualcosa di più: i primi baci sono già stati racchiusi in scatti infuocati. Di lei per ora si sa ancora poco, ma sul suo profilo Instagram è un susseguirsi di scatti che rapiscono: la folta chioma, insieme alle sue curve messe a nudo, sono i principali punti di forza. Sensuale, maestosa, quasi come una leonessa, ha fatto impazzire proprio tutti. Indiscutibile la sua particolare bellezza, che ha già rapito quasi 100 mila follower sui social. Come andrà a finire ancora non si sa, ma quello che è certo è che Leila ha davvero stregato il cuore di Lapo.

