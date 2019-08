Marica Pellegrinelli bacia il suo nuovo amore Charley Vezza: la reazione del suo ex marito Eros Ramazzotti è incredibile. Diamo un’occhiata.

Ormai è ufficiale. Archiviata la storia d’amore con il cantante Eros Ramazzotti, per Marica Pellegrinelli è tempo di un nuovo amore. Le voci di un presunto flirt con Charley Vezza sono ormai più che confermate. Ieri il settimanale Chi ha pubblicato le foto della nuova coppia, che si lascia andare a un lungo bacio. Niente più dubbi insomma: Eros Ramazzotti è solo un ricordo del passato per la bellissima modella. Ma come ha reagito il cantante alla notizia e alle foto della nuova love strory? In un modo davvero particolare. Scopriamo cosa è successo.

Marica Pellegrinelli bacia Charley Vezza: la reazione di Eros spiazza tutti

Quelle che sembravano solo voci sono diventate realtà. Marica Pellegrinelli ha un nuovo amore ed è Charley Vezza. I due sono stati immortalati dal giornale Chi, che nelle scorse ore ha pubblicato le foto dei loro baci appassionati. Una notizia che ha colpito molto i fan, soprattutto quelli di Eros Ramazzotti. Che, secondo le ultime indiscrezioni di gossip, starebbe vivendo male questa situazione. Ma è stato proprio Eros a voler ‘dire la sua’ sulla vicenda. La sua reazione alle foto della sua ex moglie è davvero incredibile. Ecco cosa ha postato sul suo profilo ufficiale di Instagram:

Un sorriso beffardo e provocatorio. È così che Eros decide di rispondere alle tante chiacchiere del momento. Un sorriso che dimostra che il cantante non sta affatto vivendo questo periodo come una tragedia. “Dichi a me?”, scrive nella didascalia, aggiungendo numerose risate. Un modo per dire: sono io quello che dovrebbe sta male? Ebbene no, Eros reagisce così, col sorriso. E indovinate chi ha messo like ad apprezzato il post del cantante? Proprio lei, Marica Pellegrinelli. Un chiaro segno che i due, nonostante la separazione, siano rimasti in ottimi rapporti.