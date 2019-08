Nadia Toffa, il dolore inconsolabile della sorella: “Era un’anima splendida e Dio ha voluto chiamarla a sé”

Nadia Toffa, ormai sono passati giorni dalla sua scomparsa. Una morte che ha lasciato l’amaro in bocca. Attoniti e scossi anche i suoi fan che hanno appreso la notizia dal web. L’annuncio è arrivato da Le Iene e in poche ore ha fatto il giro del mondo. Del mondo, sì, perché ormai il caso di Nadia Toffa era molto conosciuto e seguito ovunque. Proprio lei, una donna piena di vita. Proprio lei, una guerriera che si è sempre battuta contro le malefatte di chi avvelena la terra generando malattie incurabili, ha dovuto dire addio così presto. Un addio preannunciato. Di cui tutti sapevano, anche lei stessa.

Nadia Toffa, parla la sorella Mara

Le parole della sorella di Nadia Toffa, Mara, in un’intervista rilasciata a Gente, ripresa dal sito Sussidiario, arrivano dopo qualche giorno dal triste evento: “Era Nadia che faceva coraggio a noi. Una roccia”, un po’ quella che avevano conosciuto tutti. Poi, ha continuato: “Un concentrato di energie belle. Sono stata un po’ la sua seconda mamma, ma se avevo qualche problema lei sapeva sempre consigliarmi. Era molto più matura della sua età”.

“Era un’anima splendida e Dio ha voluto chiamarla a sé”, spiega Mara, che poi racconta: “Della sua battaglia contro il cancro diceva ‘Adesso la mia battaglia è questa e io non mi tiro indietro’. Ho visto gente che ringraziava mia madre per aver messo al mondo mia sorella”. Infine, ha espresso quello che forse è un desiderio forte: “Dovremo pensare a qualcosa in sua memoria, organizzare qualche iniziativa per far in modo che la sua azione civile continui”.

Organizzare un evento in sua memoria

Un flashmob, una fiaccolata. Ma di più: qualcosa che possa dare un segnale forte. Se Nadia Toffa desiderava vincere la sua battaglia, adesso, non possiamo che trarne spunto e far sì che il suo sacrificio non sia stato vano. Molto probabilmente, sua sorella Mara ci penserà a lungo e poi avremo notizie su cosa sarà stato deciso.