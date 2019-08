Natalia Paragoni fa la doccia in giardino: immagini ‘hot’, gli occhi di tutti cadono proprio lì. Diamo un’occhiata al post bollente dell’ex corteggiatrice.

Tra le corteggiatrici apparse a Uomini e Donne, è una delle più belle in assoluto. E con Andrea Zelletta forma una coppia da far invidia. Parliamo di Natalia Paragoni, la bella bionda che ha rubato il cuore al tronista, che l’ha preferita alla ‘rivale’ Klaudia. Dal momento della scelta, i due non si sono separati un attimo. E condividono coi fan i momenti più belli della loro storia. Ma anche quelli più ‘hot’. A infiammare Instagram poco fa ci ha pensato l’ex corteggiatrice, che si è mostrata a tutti nel bel mezzo di una doccia ‘hot’. Diamo un’occhiata.

Natalia Paragoni, la doccia ‘hot’ in giardino infiamma Instagram

Natalia Paragoni non ha conquistato solo il suo ‘principino’ Andrea. La bellissima corteggiatrice di Uomini e Donne fa davvero impazzire tutti con le sue foto pubblicate sui social. L’ultima è davvero mozzafiato. Natalia fa la doccia in giardino. E decide di condividere uno scatto di quel momento con i suoi followers. Uno scatto decisamente ‘bollente’. Guardare per credere:

La Paragoni chiede ai suoi seguaci se sono soliti fare la doccia in giardino, un’abitudine estiva fondamentale per lei. Ma in pochi si sono soffermati sulla sua domanda. Gli occhi di tutti sono caduti tutti lì, sulle notevoli forme che fuoriescono dal costume. Nonostante la ragazza si stia ‘rinfrescando’, la temperatura su Instagram è salita eccome! Il post ha raggiunto come sempre il pieno di like e commenti. Tutti di apprezzamento per la bellezza dell’ex corteggiatrice. Che dire, Andrea Zelletta è davvero un uomo fortunato!