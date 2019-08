È stata presentata la nuova tronista di Uomini e Donne: lei è Sara Tozzi, ma non è una volto nuovo, ecco la polemica social che insorge subito dopo.

Mancano davvero poche settimane all’inizio di Uomini e Donne. Eppure, alcune ‘chicche’ sono state già svelate. In particolare, il nome di due troniste. Proprio nei giorni scorsi, infatti, sul profilo ufficiale Instagram sono stati pubblicati i video dei provini delle due giovani fanciulle che, dalla prima registrazione, prevista tra l’altro per domani, siederanno sulla sediolina rossa. Parliamo, infatti, di Giulia Quattrociocche, ventisettenne romana, e di Sara Tozzi. Ebbene. Se proprio ieri, quindi, vi abbiamo parlato di una polemica riguardante la prima tronista, adesso, invece, vi parleremo di quella riguardante la seconda ragazza.

Sara Tozzi, nuova tronista di Uomini e Donne: ecco dove l’abbiamo vista

Come dicevamo quindi, ieri sera è stata ufficializzata la seconda tronista di Uomini e Donne. Lei è Sara Tozzi, ha 22 anni e viene da Modena. Con un viso pulito e una bellezza smisurata, sembra che la giovane ragazza abbia già conquistato il ‘favore’ del pubblico. Tuttavia, a poche ore dalla diffusione della notizia, si è scatenata una nuova polemica social. Vi abbiamo detto più volte, infatti, che, date le ultime vicende accaduto dietro le quinte del programma, i suoi sostenitori hanno espresso il desiderio di veder sedere sul trono gente ‘comune’. Ecco. Con la presentazione di Giulia e di Sara sembrava che la redazione avesse esaudito questo desiderio. Invece, non è affatto così. Perché, stando ad alcuni commenti Instagram, Sara non sarebbe affatto un volto sconosciuto alla televisione. Anzi. Ecco cosa è emerso:

Da come si evince, quindi, Sara è stata un’ex tentatrice di Temptation Island. Beh, l’esperienza sull’isola delle tentazioni non è andata bene, sarà la volta buona adesso? Lo scopriremo.

Per ulteriori news su Uomini e Donne –> clicca qui