Coppie Temptation Island Vip, Serena Enardu e il cantante Pago saranno uno di esse: scoppia, però, la polemica social, ecco perché.

Temptation Island Vip è, ormai, nell’aria. Ufficializzate le sei coppie in gioco e la conduttrice, manca soltanto vedere la prima puntata. Che, a quanto pare, verrà trasmessa verso la seconda metà di settembre. Ebbene. Seppure, quindi, manchi ancora del tempo alla messa in onda, bisogna ammettere che il programma sta già facendo tanto parlare di sé. Non soltanto per la polemica sorta intorno a Damiano Er Faina ed Anna Pettinelli, ma anche quella scoppiata, qualche giorno fa sui social, riguardante Serena Enardu e il suo compagno Pago. Sapete perché? Diamoci un’occhiata insieme!

Serena Enardu e Pago partecipano a Temptation Island Vip: è polemica social

Nei giorni scorsi, in realtà, vi avevamo parlato di una pesante polemica social riguardante Anna Pettinelli. Secondo alcuni utenti Instagram, la conduttrice ed opinionista non avrebbe affatto dovuto partecipare al programma di Canale 5 data la sua età. Pretesa, ammettiamolo, davvero assurdo. Contro la quale, ovviamente, la speaker radiofonica ha risposto senza troppi peli sulla lingua. A distanza di qualche giorno, però, ne è scoppiata un’altra di polemica. E, questa volta, i protagonisti sono Serena Enardu e Pago. Stando a quanto si evince dal video di presentazione della coppia, pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del programma, la sarda e il cantante hanno deciso di partecipare al programma su richiesta di lei. Perché, dopo la ‘passione’ del primo anno, si è resa conto che la sua relazione è diventata ormai monotona. Ecco. È proprio per questo motivo, quindi, che è scoppiata una vera e propria polemica. Ecco alcuni commenti contro di loro:

Da quanto si evince quindi, alcuni utenti Instagram criticano la coppia per la loro partecipazione a Temptation Island Vip. Secondo alcuni, infatti, i due avrebbero partecipato al programma soltanto per business.

