Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’Ospedale di Sant’Orsola: anche contro la Spal sarà in panchina con il suo Bologna.

Il 13 luglio comunicò che era malato ma che avrebbe sempre combattuto e che non aveva paura, un vero e proprio guerriero. Sinisa Mihajlovic dopo il terribile annuncio della battaglia contro la leucemia e le durissime terapie si è presentato in panchina con i suoi ragazzi per affrontare la prima di Serie A. Il tecnico del Bologna tornerà in panchina anche venerdì 30 agosto per Bologna Spal: una meravigliosa notizia è giunta dall’Ospedale Sant’Orsola dove ha svolto le cure contro il brutto male.

Il guerriero è pronto per il derby: Sinisa Mihajlovic sarà in panchina per Bologna – Spal. La malattia non è stata ancora sconfitta: più di 40 giorni di cure chemioterapiche sono appesa trascorsi, ora gli spetta un periodo di riposo prima della seconda fase di cure per sconfiggere la leucemia. E’ stato dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola: l’annuncio dell’uscita è stato dato proprio dalla struttura che ha svelato le condizioni sanitarie del mister. “Buone condizioni generali, è stato dimesso dal reparto a Bassa Carica Microbica dell’Unità operativa di Ematologia. Completato tutti gli aggiornamenti necessari“: questo il nullaosta medico.

Non è facile lottare contro questi grandi mali: il tecnico riuscirà a superare tutto con le cure adatte e con l’affetto e l’aiuto della sua famiglia e delle persone che gli vogliono bene.