Stefano De Martino ha affrontato un momento davvero ‘da brivido’ in montagna: l’esperienza mozzafiato ha fatto preoccupare Belen, ecco cos’è successo.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez continuano a far sognare i fan. La coppia è tornata insieme dopo alcuni anni di separazione ed è di nuovo felice, per la gioia del piccolo Santiago, tanto che Instagram pullula di foto di coppia e dediche al miele reciproche. E mentre ora tutti sono in attesa della conferma della seconda gravidanza di Belen, i due si stanno rilassando in montagna con Santiago. Una vacanza davvero da sogno, tra passeggiate e relax in luoghi meravigliosi e incontaminati. L’ultima trovata di Stefano, però, ha fatto preoccupare Belen: il ballerino ha vissuto un’esperienza davvero mozzafiato, ecco cos’è successo.

Potrebbe interessarti anche:

Stefano De Martino fa ‘preoccupare’ Belen: esperienza mozzafiato per lui, ecco cosa ha fatto

Stefano De MArtino e la sua Belen sono in vacanza in montagna con il piccolo Santiago. La famiglia ritrovata è più serena e felice che mai e sta cercando di rilassarsi il più possibile tra un impegno lavorativo e l’altro. Tra pochi giorni infatti i due coniugi dovranno condurre il Festival di Castrocaro, ma nel frattempo pensano solo a divertirsi e rilassarsi in montagna. L’ultima trovata di Stefano, però, ha fatto ‘preoccupare’ Belen. Il ballerino, durante una passeggiata, ha deciso di fermarsi per vivere l’indimenticabile esperienza del parapendio. Una ‘passeggiata’ nei cieli, con tutte le attrezzature necessarie e con un accompagnatore legato a sé, per godere della meravigliosa vista che la montagna offre. Belen e Santiago sono rimasti a terra a filmare il tutto, ma la storia che l’argentina ha pubblicato poco prima che Stefano prendesse il volo, ha lasciato trapelare un pizzico di agitazione, com’è normale che sia.

Le parole di Belen sulla foto dell’attrezzatura da parapendio di Stefano, lasciano trapelare la sua naturale preoccupazione prima del gesto ‘estremo’ del marito. Alla fine però tutto è andato per il meglio, e Stefano ha potuto vivere un’esperienza davvero incredibile, che sua moglie ha prontamente ripreso e condiviso con i fan.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI