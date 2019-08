Uomini e Donne, chat ‘compromettente’ tra la nuova tronista Giulia e Francesco Chiofalo: ecco la verità.

Una nuova stagione di Uomini e Donne sta per iniziare. Le nuove troniste sono state presentate, ma su una delle due c’è già in corso una ‘polemica’. Parliamo di Giulia, 27enne romana, la prima ad essere stata presentata come nuova tronista. Ebbene, nelle ultime ore sul web circola la voce che Giulia si sia sentita per chat con Francesco Chiofalo, ex tentatore, oggi fidanzato con Antonella Fiordelisi. Tutto normale, se non fosse che la chat in questione è di luglio, periodo in cui Francesco era già impegnato. Il romano ha deciso di fare chiarezza nelle sue stories. Scopriamo cosa è successo.

Uomini e Donne, le avances di Francesco Chiofalo alla nuova tronista Giulia: chat ritoccata?

La nuova tronista Giulia si sarebbe scambiata dei messaggi con Francesco Chiofalo. C’è uno screen che lo dimostra, e che sta facendo il giro del web nelle ultime ore. Ma per Francesco, la chat è palesemente photoshoppata. E la prova la mostra lui stesso attraverso le sue storie di Instagram. Date un’occhiata:

Secondo Francesco, l’eccessivo spazio tra un messaggio e l’altro della chat proverebbe che si tratta di una foto ritoccata. Chiofalo ci tiene a chiarire questa situazione perché la data della presunta chat coincide col periodo in cui l’ex tentatore era già fidanzato con Antonella Fiordelisi. Con la quale scherza nelle stories successive, fingendo che lei lo avesse lasciato. Ma niente paura: la coppia è d’accordo sul fatto che si tratti di un ‘gesto’ di qualcuno che vuole mettere i bastoni tra le ruote al romano. Ma dovrà ritentare: l’amore tra Francesco e la sua Antonella procede a gonfie vele!