Puntate X Factor 2019: quante sono e come sono suddivise

X Factor 2019, puntate: cosa sapere, quante sono e le ultime news su audition, bootcamp, home visit e Live.

È tutto pronto per il ritorno su Sky di X Factor 2019. In televisione sta girando il promo che annuncia come dal 12 settembre gli aspiranti cantanti si confronteranno con i giudici di X Factor 13 Sfera Ebbasta, Mara Maionchi, Samuel Romano e Malika Ayane. Il loro compito nelle audizioni di X Factor sarà quello di cercare di convincere i giudici a puntare su di loro per passare così alla fase successiva dedicata ai bootcamp, poi agli home visit e infine ai live. Ma vediamo come funzionano le puntate di XF13, come sono suddivise e quando cominceranno i live del programma.

X Factor Italia 2019, puntate: audizioni, bootcamp, home visit e Live

Come prima cosa sappiamo che le audizioni di XFactor cominceranno il 12 settembre e ci saranno 14 puntate totali di X Factor 2019 divise così: inizialmente ci saranno tre puntate di audizioni, 2 dedicate ai bootcamp, 1 agli home visit e 8 live show in diretta proprio dalla X Factor Arena.

Audizioni X Factor 2019: puntate e cosa succederà

Le audizioni sono i momenti più divertenti in qualche modo del programma perché oltre a vedere i cantanti veramente bravi vediamo anche coloro che hanno stupito i giudici per estro, fantasia e alle volte anche un po’ di sana incoscienza.

Bootcamp X Factor 2019: puntate e cosa succederà

Le puntate dedicate ai bootcamp XFactor invece sono due e sono quelle più crudeli in qualche modo perché i giudici di XF13, dopo aver scoperto le loro categorie, dovranno decidere, in un tremendo gioco della sedia, chi tenere e chi no.

Home Visit X Factor 2019: puntate e cosa succederà

Dopo questo si passa agli home visit in cui giudici porteranno a casa loro o comunque in una location per loro importante i ragazzi che sono rimasti dopo la dura selezione. Qui dovranno poi comunicare a due di loro che purtroppo l’avventura di X Factor 2019 finisce qui e così i quattro prescelti per ogni giudice andranno poi a comporre la squadra che andrà ai live di X Factor.

Live X Factor 2019: puntate e cosa succederà

Le puntate dei live di XF13, come abbiamo detto, sono 8 e a colpi di battaglie andremo a scoprire chi sono i finalisti e alla fine anche il vincitore di questa tredicesima edizione di X Factor Italia 2019.

