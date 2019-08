Con quest’ultima foto, Annalisa ha letteralmente infiammato il web: lo spacco del suo vestito è vertiginoso, l’incidente è inevitabile.

Dal giorno del suo debutto ne è passato di tempo, ammettiamolo. Eppure, il successo di Annalisa cresce in modo davvero esponenziale. Davvero facile immaginarne il motivo. Bravura, spontaneità, genuinità e bellezza da fare invidia a chiunque. Sono questi, infatti, gli ingredienti principali di un personaggio che, anno dopo anno, acquista sempre di più clamore. È una ‘celebrità’, ammettiamolo. Lo è non soltanto dal punto di vista canoro e, quindi, lavorativo ma anche a livelli social. In particolare su Instagram. È proprio qui, infatti, che la giovane cantante vanta un numero di followers davvero sconsiderato. Ma non solo. Perché, è proprio qui che l’ex concorrente di Amici si diletta a pubblicare foto davvero incantevoli. L’ultima risale a poco fa. Quando, con uno spacco davvero vertiginoso, Annalisa manda in tilt i social.

Potrebbe interessarti anche:

Annalisa, spacco vertiginoso: accavalla le gambe e..

Non smette mai di sorprendere, Annalisa. Lo ha fatto, tra l’altro, pochissime ore fa quando ha condiviso con i suoi sostenitori, e tal proposito vi assicuriamo che ne sono davvero tantissimi, una foto davvero mozzafiato. Da quando è terminato il suo percorso ad Amici, di tempo ne è passato. Eppure, la giovane cantante è completamente cambiata. Ammettiamolo: è decisamente più donna, più affascinante. Lo testimonia, non a caso, lo scatto in questione. Foto che, senza alcun dubbio, ha catturato l’attenzione di tutti. Sapete perché? Diamo un’occhiata insieme:

Beh, ve l’avevamo detto: Annalisa è davvero incantevole. Questo lungo abito da sera di colore blu elettrico sembra essere stato disegnato apposta per lei. E lo spacco? Lo avete notato? Beh, è davvero vertiginoso. Lo si vede chiaramente. Ed è facilmente visibile che, nell’atto di accavallare le gambe, la cantante sarebbe potuta incappare in un incidente ‘hot’. Quanti di voi hanno sperato che si verificasse?

Per ulteriori news su Annalisa –> clicca qui