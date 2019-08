Concorrenti Bake Off Italia 2019, Hasnaa: la mamma marocchina tutta grinta e sorrisi

Concorrenti Bake Off, Hasnaa: chi è la mamma marocchina che vuole trovare tempo per se stessa.

Il conto alla rovescia per la nuova edizione di Bake Off ITalia 2019 è ormai quasi terminato. Venerdì 30 agosto partirà infatti una nuova stagione di Dolci in Forno con la conduzione ormai magistrale di Bendetta Parodi e il giudizio insindacabile dei giudici di Bake Off: Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Tante le novità per Bake Off 7 a cominciare dalla location che sarà ad Arcore e ricorda molto la cucina anni ’50 in cui sono cresciute le nostre mamme o nonne. Un’atmosfera dolce, accogliente, ma dove non mancheranno sicuramente sfide all’ultimo colpo di cucchiaio! Quest’anno i concorrenti di Bake Off Italia 2019 sono 18, due in più rispetto al solito forse proprio perché il livello di bravura di questi ragazzi è talmente alto che non si è potuto che ampliare i posti disponibili. Una bella soddisfazione insomma, ma allo stesso tempo questo implica che la gara si farà ancora più complicata e ci saranno due concorrenti in più da battere. Noi di SoloGossip vi stiamo presentando tutti i partecipanti a Bake Off e oggi vi parliamo di Hasnaa, chi è la mamma marcchina appassionata di dolci che vuole ritrovare il tempo per se stessa.

Hasnaa Bake Off Italia 2019: chi è e cosa sapere sulla concorrente

Hasnaa è una giovane mamma marocchina, precisamente originaria di Casablanca, che vive però a Salerno e in questa città si sente a casa! Orgogliosissima della sua provenienza originaria, Hasnaa ha una figlia e per lei farebbe di tutto. Ogni tipo di lavoro, ogni tipo di attività…Hasnaa ha fatto di tutto per garantire alla sua piccola un ottimo futuro, ma ora ha bisogno di ritrovare un po’ se stessa. Oggi lavora come operaia in una fabbrica di raccolta di pomodori, ma sta cercando il modo di ritagliarsi un po’ di tempo solo per lei e Bake Off sembra essere proprio la location giusta. Sarà lei ad aggiudicarsi la vittoria?