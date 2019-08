Barbara D’Urso è stata, ancora una volta, la protagonista di un episodio davvero riprovevole su Instagram: ecco cosa è accaduto.

Nonostante il suo successo spropositato, Barbara D’Urso, molte volte, è anche protagonista di spiacevoli episodi social. È già capitato in precedenza, lo sappiamo. E, tra l’altro, ve ne abbiamo sempre parlato. Eppure, quello che è accaduto pochissime ore fa è davvero incredibile. Mancano poche settimane e la conduttrice più amata d’Italia sarà pronta a regalarci una nuova e travolgente stagione televisiva con i suoi appassionanti programmi di intrattenimento. E così, prima di ritornare all’opera, decide di trascorrere qualche altro giorno ancora in totale relax e spensieratezza. Lo testimonia, non a caso, l’ultimo ‘boomerang’ condiviso sui social. Ecco. È proprio a questo di video che si è verificato un vero e proprio episodio riprovevole nei confronti della napoletana. Ecco cos’è accaduto.

Potrebbe interessarti anche:

Barbara D’Urso, episodio riprovevole su Instagram: ecco cos’è accaduto

Questo è il ‘prezzo’ da pagare per essere un personaggio pubblico, si sa. Può assolutamente starci una ‘critica’, purché sia costruttiva. Eppure, quello che è accaduto pochissime ore fa a Barbara D’Urso ha, senza alcun dubbio, oltrepassato ogni limite. Com’è solita fare, infatti, la bella conduttrice ha condiviso un divertente video con i suoi sostenitori. È in spiaggia. E, per informare della fine delle sue vacanze, la napoletana pubblica un ‘boomerang’ mentre scende dal lettino. Ebbene. È proprio in questo preciso momento, infatti, che si consuma un vero e proprio episodio riprovevole. Prima di spiegarvi cosa è accaduto nel minimo dettaglio, vi riproponiamo il post social della D’Urso:

Insomma, un post divertente. Come è la conduttrice, insomma. Ma ecco che, immediatamente, accade qualcosa di impensabile:

Ecco. È proprio questo il commento giunto sotto l’ultimo post Instagram della D’Urso. A cui, ovviamente, non ha voluto rispondere la diretta interessata, bensì i suoi sostenitori. Sottolineando, tra l’altro, di quanta cattiveria ci sia in tali parole.

Per ulteriori news su Barbara D’Urso –> clicca qui