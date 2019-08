Per Barbara D’Urso sono terminate le vacanze, si torna al lavoro: la conduttrice Mediaset ha fatto una confessione su Instagram.

Le vacanze sono terminate e tra pochi giorni si ritorna alla vita di tutti i giorni: stanno per cominciare con nuove edizioni e nuovi colpi di scena i programmi più seguiti sui canali Mediaset. Una delle regine indiscusse di Canale 5 è Barbara d’Urso e poco fa ha aggiornato il suo profilo Instagram per annunciare a tutti i suoi fan il suo ritorno dalle vacanze. Presto si accenderanno le luci di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Non è la D’Urso: cosa dobbiamo aspettarci? La conduttrice però, oltre l’annuncio, ha fatto una confessione. Ecco le sue parole.

Barbara D’Urso torna al lavoro: la confessione della conduttrice su Instagram

Le vacanze per Barbara D’Urso sono giunte al termine: gran parte del suo tempo l’ha trascorso in Toscana. Su Instagram, tramite un post, la conduttrice ha fatto sapere che sta tornando, pronta per riprendere in mano i suoi famosi programmi televisivi. Con un selfie sorridente ha però annunciato che così tanto felice di tornare a lavoro non è: ha infatti scritto che il suo cuore è rimasto in vacanza.

“Ho salutato il mio mare per tornare al lavoro, ma non c’è niente da fare, il mio cuore è ancora lì!!!”: sono queste le parole di Carmelita che nel giro di qualche minuto è stata inondata da like e commenti dei fan che non vedono l’ora di seguire i programmi. “Vacanze meritate, tra poco ritornerai a farci compagnia con i tuoi programmi, qui è una monotonia in TV TI ASPETTO”, “TORNA PRESTO, CHE CI MANCHI” sono alcuni dei commenti per la conduttrice. Sarà il loro affetto a farle dimenticare di aver lasciato il cuore in vacanza!