Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto di oggi, giovedì 29 agosto 2019: ecco tutti i numeri vincenti in diretta

Il Superenalotto, il Lotto e il 10eLotto tornano insieme questa sera con le estrazioni del concorso di oggi, giovedì 29 agosto 2019. Ormai, il super Jackpot è stato conquistato da un fortunatissimo vincitore in provincia di Lodi. Di lui non si sa niente, soltanto che molto probabilmente la sua vita sarà cambiata radicalmente. Ma non perdiamoci in chiacchiere: stasera ci saranno in palio con il jackpot del Superenalotto ben 56.500.000 euro. Una cifra che è sicuramente ben distante da quella appena vinta, ma che comunque potrebbe rendere un uomo, oppure una donna, molto ma molto felici. Adesso, concentriamoci sulle estrazioni: a partire dalle ore 20.00 di oggi, noi di Sologossip vi aggiorneremo repentinamente sui numeri estratti – ruota per ruota – del Lotto. Poi, passeremo al Superenalotto i cui numeri in genere escono con qualche minuto di ‘ritardo’ rispetto a quelli del Lotto. Infine, il 10eLotto.

Estrazioni in Diretta Lotto, Superenalotto e 10eLotto: i numeri vincenti del 29 agosto 2019

LOTTO, TUTTI I NUMERI RUOTA PER RUOTA

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI

10ELOTTO, ESTRAZIONE SERALE

Dati e informazioni ultime estrazioni Superenalotto

Nel concorso di giovedì 27 agosto 2019 sono state effettuate ben 450.740 vincite per un montepremi complessivo di 4.113.151 euro. Insomma, una cifra molto importante messa a disposizione della lotteria nazionale che, come abbiamo visto, ultimamente ha assegnato un jackpot record, che non si era mai visto in tutto il mondo così alto.

Questi i numeri dell’ultimo concorso, ovvero il numero 103 del 27 agosto 2019, del Superenalotto:

4 15 34 37 47 73 26 54