Ospiti Festival di Sanremo 2020, Amadeus ha le idee chiare: ecco chi vuole

Ospiti Sanremo 2020: il conduttore del Festival, Amadeus, ha le idee ben chiare su chi vorrebbe sul palco del Teatro Ariston.

Il Festival di Sanremo 2020 andrà in onda a febbraio e, quest’anno, l’edizione è particolarmente importante perché si festeggiano i 70 anni della kermesse. Il Festival della Canzone Italiana compie così settant’anni e a condurre questa importante edizione abbiamo visto che sarà Amadeus, molto probabilmente affiancato da Fiorello, ma ancora non sappiamo nulla sulle vallette che daranno un tocco pink al palco del Teatro Ariston. Le ultime news e anticipazioni sul Festival di Sanremo 2020 parlano però di ospiti e super ospiti che Amadeus vorrebbe portare sul palco.

Festival di Sanremo 2020: gli ospiti in programma

Il conduttore della settantesima edizione del Festival di Sanremo 2020, in una lunga intervista al settimanale Oggi, ha raccontato che essere conduttore e direttore artistico di questa importante kermesse è un sogno che si realizza. Dopo aver trascorso il giusto tempo e il giusto relax in luna di miele alle Mauritius, ora si è messo all’opera per realizzare un Festival di Sanremo 2020 veramente spettacolare. A suo dire sarà un festival di sentimento, in cui le emozioni saranno le principali armi che userà e dalle quali si farà guidare e condurre. Pare poi che Amadeus si stia facendo aiutare in qualche scelta su Sanremo 2020 anche dalla moglie Giovanna Civitillo. La sua compagna, amata da una vita intera, è una sorta di propaggine di Amadeus di cui lui si fida ciecamente e che coinvolge in ogni scelta: “Ogni volta che le ho dato retta non me ne sono mai pentito” dichiara il futuro conduttore del Festival di Sanremo 2020 e forse, un tocco femminile in questa particolare edizione potrebbe essere anche molto utile! Come dicevamo, Amadeus però ha un sogno per quanto riguarda i superospiti del Festival: far tornare Madonna sul palco del Teatro Ariston. Sarebbe un bel colpo, chissà se ci riuscirà. Per quanto riguarda poi le vallette Amadeus non ha dubbi: sarebbe bello per lui avere al suo fianco Monica Bellucci.