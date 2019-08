Francesco Chiofalo e la sua situazione amorosa stanno tenendo il web con il fiato sospeso: tanti i commenti sulla vicenda, tra questi anche Sara Affi Fella e Pamela Perricciolo.

Francesco Chiofalo è finito nella bufera. Pubblicamente ‘smascherato’ dalla fidanzata Antonella Fiordelisi, che ha raccontato tra le lacrime di aver scoperto alcuni suoi tradimenti con una ragazza di nome Aurora, si è presentato su Instagram disperato e tra i singhiozzi ha dichiarato che è pronto a fare di tutto per riconquistare la fiducia di Antonella. Poi anche Selvaggia Roma, ex di Francesco, ha fatto delle pesanti rivelazioni sul suo conto. Tanti sono stati i commenti alla vicenda da parte dei volti noti del mondo dello spettacolo. Scopriamone insieme alcuni, ci sono anche le parole di SAra Affi Fella e Pamela Perricciolo.

Francesco Chiofalo nella bufera, i commenti di alcuni ‘vip’: c’è anche SAra Affi Fella

Francesco Chiofalo è stato attaccato su più fronti nelle ulltime ore, con l’accusa di essersi comportato in maniera scorretta con le sue ex, di averle tradite, ma soprattutto di aver sempre agito solo per ottenere successo e popolarità. Tanti però hanno attaccato sia lui che Antonella Fiordelisi, la sua ormai ex fidanzata, per aver messo in piazza i loro problemi, mostrandosi in lacrime su Instagram e raccontando fatti che secondo molti dovrebbero rimanere privati. Tra i commenti sul web, è arrivato anche quello di MArio Serpa, che ha usato come sempre la sua ironia.

Sono in tanti a pensarla come Mario, ritenendo eccessiva e fuori luogo l’ostentazione della propria sofferenza sui social. SI sono espressi in questi termini Lorenzo Riccardi, che ha urlato nelle storie ‘Fatevi curare!’, l’ex tronista Sabrina Ghio, e anche Pamela Perricciolo, reduce dallo scandalo sul finto matrimonio di Pamela Prati, che ha attaccato duramente i due ragazzi nelle sue storie Instagram. Discorso diverso per Sara Affi Fella, anche lei protagonista l’anno scorso di un’enorme vicenda mediatica, che ha preferito non esporsi in maniera netta per non entrare in cose troppo delicate, ma si è schierata con Antonella per solidarietà nei confronti della giovane donna tradita. Ecco alcuni estratti delle loro storie su Instagram.

