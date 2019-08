Francesco Chiofalo nella bufera: dopo le storie in lacrime per Antonella Fiordelisi, ecco cos’è successo sul web, la cosa ha dell’incredibile.

Francesco Chiofalo è finito nella bufera per aver tradito la sua fidanzata Antonella Fiordelisi. La ragazza ha pubblicato delle storie Instagram in cui raccontava di averlo lasciato e di stare soffrendo molto per questa vicenda. A farle eco il Chiofalo, che si è mostrato disperato sui social e intenzionato fortemente a riconquistare la fiducia della sua amata fidanzata. In tutta questa storia, grazie anche alle parole di Selvaggia Roma su di lui, Francesco sta venendo fuori come una persona bugiarda e falsa. Ecco come sta reagendo il web, la cosa ha dell’incredibile.

Francesco Chiofalo, clamoroso: ecco cos’è successo dopo le sue storie in lacrime per Antonella

Francesco Chiofalo ha visto improvvisamente crollare il suo mondo. La storia d’amore con Antonella Fiordelisi si è interrotta bruscamente quando la ragazza ha scoperto che lui l’aveva tradita più volte, e anche la sua ex Selvaggia Roma ha fatto delle rivelazioni molto pesanti sul suo conto, dandogli anche del ‘violento’. A tutta questa situazione, Francesco ha reagito con delle storie Instagram in cui piangeva disperato e si diceva intenzionato a riconquistare Antonella, della quale si professa follemente innamorato. Ora però, sul web sta accadendo qualcosa di incredibile.

Francesco sta cominciando a perdere followers. Da quasi 1 milione e 400mila, ora i seguaci del personal trainer romano sono bruscamente calati e probabilmente continueranno a scendere di numero nelle prossime ore. Tutta questa vicenda sta facendo venir fuori un Chiofalo poco sincero, talvolta violento e anche pronto a tutto per arrivare alla visibilità e al successo. La cosa non è piaciuta agli utenti di Instagram, molti dei quali hanno deciso di non sostenerlo più e di non volerlo più ‘seguire’. E voi, cosa ne pensate di tutta questa storia?

