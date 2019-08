Francesco Chiofalo disperato su Instagram per essere stato lasciato da Antonella dopo il presunto tradimento: ‘Farò di tutto per lei’, poi parla anche di Selvaggia, ‘Mi ricattava’.

Francesco Chiofalo è finito al centro di un’enorme bufera dopo che la sua fidanzata Antonella Fiordelisi ha annunciato in lacrime che aveva scoperto di essere stata più volte tradita da lui con una ragazza di nome Aurora, che a sua volta ha raccontato su Instagram la sua versione dei fatti, confermando tutto. In questa situazione caotica è intervenuta anche l’ex di Francesco, Selvaggia Roma, che ha fatto una serie di rivelazioni molto pesanti su di lui, confermando le parole delle altre due e aggiungendo anche nuovi retroscena. A questo punto Francesco ha scelto di esporsi sulla questione, mostrandosi disperato per la decisione di Antonella di andare via di casa e raccontando la sua verità.

Francesco Chiofalo disperato su Instagram: ‘Farò di tutto per Antonella, Selvaggia mi ricattava’

Francesco Chiofalo ha deciso di parlare pubblicamente dopo che la sua fidanzata Antonella Fiordelisi lo ha lasciato. La ragazza ha scoperto che Chiofalo l’ha tradita pù volte ed è andata via dalla casa dove vivevano insieme. Dopo che anche Selvaggia si è inserita nella questione raccontando la sua verità, Francesco ha deciso di rompere il silenzio. Nelle storie Instagram che ha pubblicato, Chiofalo si è mostrato letteralmente disperato e tra i singhiozzi ha detto che farà di tutto per riconquistare Antonella. ‘Non sono mai stato così male in vita mia’, ha detto Francesco, che ha ribadito più volte il suo amore per la giovane salernitana, ripetendo che farà qualsiasi cosa per ‘riprendersela’.

Nelle immagini Francesco è davvero disperato e piange senza freni. Il ragazzo ha anche parlato di Selvaggia, dicendo che lei era in possesso di un video in cui lui aggredisce il dj Vincent Arena, e gli intimava che lo avrebbe mostrato pubblicamente se lui non l’avesse lasciata in pace. Ecco perché Francesco ha scelto di mostrare lui stesso questo famoso video, proprio per dimostrare che si tratta di una vicenda vecchia, e lo si capisce dal fatto che lui non era nemmeno ancora tatuato, e che il filmato mostra semplicemente un litigio in un bar, e non dimostra che lui sia un violento.

