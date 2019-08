Francesco Chiofalo ha tradito Antonella Fiordelisi, arriva la verità dell’ex Selvaggia Roma: le sue rivelazioni sono pesanti, ‘Violento, bugiardo e cattivo’.

Francesco Chiofalo ha tradito Antonella Fiordelisi. Lo sfogo tra le lacrime dell’ex tentatrice di Temptation Island sta facendo rapidamente il giro del web, così come sono diventate virali le dichiarazioni rilasciate da Aurora, la ragazza che avrebbe avuto una relazione nascosta con Chiofalo per oltre un anno, compreso il periodo in cui lui era già fidanzato con Antonella. Una storia triste, nella quale si è inserita a sorpresa anche l’ex di Francesco, Selvaggia Roma. La donna ha fatto rivelazioni molto pesanti sul suo ex fidanzato, e a farle ‘eco’ c’era anche l’amica Eliana Michelazzo.

Francesco Chiofalo, le rivelazioni di Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo: ‘Traditore e bugiardo’

Selvaggia Roma ha fatto una diretta su Instagram per svelare a tutti la verità sul suo ex Francesco Chiofalo. Una verità che la ragazza teneva nascosta da due anni, e che aveva scelto di non rivelare, fino ad oggi, quando Antonella Fiordelisi ha ‘smascherato’ pubblicamente il fidanzato dopo aver scoperto il suo tradimento. Selvaggia ha cavalcato l’onda del momento e ha rivelato la sua verità sul Chiofalo, appoggiata anche dall’amica di sempre Eliana Michelazzo. Selvaggia ha definito Francesco una persona violenta, facendo riferimento anche a un video in cui si vede chiaramente che Chiofalo tenta di aggredire in un bar il Dj Vincent Arena, amico di Selvaggia. Ma non è tutto.

La Roma ha detto che Francesco ha anche lucrato sulla sua malattia e che l’aveva tradita ripetutamente con Aurora ai tempi della loro relazione, anche dopo Temptation Island, cosa che le aveva poi fatto decidere di chiudere definitivamente con lui. ‘E’ fatto così, ci ha provato anche con una mia amica mentre stava con Antonella, mi dispiace per lei’, ha aggiunto Selvaggia, secondo cui Antonella si è fatta abbindolare dalle parole di Francesco come un tempo succedeva anche a lei. Anche Eliana Michelazzo è intervenuta, raccontando che dopo Temptation Island, Francesco le aveva rivelato che sarebbe diventato tronista, ma la sua intenzione, svela Selvaggia, era quella di farsi venire a corteggiare da Aurora. Un’enorme rete di bugie, insomma, che secondo Selvaggia sarebbe il pane quotidiano di Francesco. ‘Prima non era così, dovrebbe ridimensionarsi, il Karma adesso gli sta riconsegnando tutte le cattiverie che ha fatto’.

