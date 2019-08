Francesco Chiofalo ha tradito Antonella Fiordelisi: a dare l’annuncio è la salernitana, ma ecco lo verità su Instagram dell’amante.

Quello che sta vivendo Antonella Fiordelisi, non sono affatto degli attimi davvero facili. Come raccontato in un nostro recente articolo, l’ex tentatrice di Temptation Island ha confessato su Instagram di essere stata tradita da Francesco Chiofalo. Nonostante i due apparissero sui social davvero innamorati ed affiatati più che mai, sembra che qualcosa sia andato storto. Da quanto si apprende dal profilo ufficiale della salernitana, proprio ieri sera, infatti, la ragazza ha scoperto una relazione che, fino a due mesi fa, il romano ha avuto con un’altra ragazza. È proprio per questo motivo che ‘l’amante’ in questione ha deciso di intervenire sulla questione. E raccontare tutta la verità. Ecco quanto dichiara.

Francesco Chiofalo tradisce Antonella: ecco la verità dell’amante

Soltanto pochi giorni fa vi avevamo parlato di una clamorosa accusa rivolta a Francesco Chiofalo. Stando ad una chat apparsa sul web, l’ex concorrente di Temptation Island avrebbe avuto una conversazione con una certa Giulia. Accusa, poi, smentita dal diretta interessato perché definita ‘finta’. Passati alcuni giorni, però, la situazione si ripete. Sembrerebbe, infatti, che Francesco abbia tradito Antonella. Lo si evince, come dicevamo precedentemente, da un duro e commovente sfogo che la salernitana ha avuto sui social qualche ore fa. Ma che sembrerebbe essere confermato dalla verità che l’amante ha deciso di tirare fuori. Lei si chiama Aurora. E, da quanto è emerso sul web, avrebbe raccontato tutto, nei minimi dettaglio, con alcune Instagram Stories. La ragazza, infatti, dichiara di aver conosciuto Francesco nel 2017, pochi giorni dopo la sua fine della sua relazione con Selvaggia Roma. E di essere stata fidanzata con lui per circa un anno mezzo. Ma non solo. Perché, la ragazza in questione, scende davvero nei particolari. Raccontando non solo di essere stata accanto a Chiofalo nel periodo della sua malattia, ma di averlo continuato a vedere anche quando lui aveva iniziato la storia d’amore con Antonella.

