Dopo la fine della sua storia d’amore con Monte, Giulia Salemi lo dimentica a tutti gli effetti: ecco, infatti, con chi è stata beccata insieme la modella.

Sono trascorsi alcuni mesi dalla fine della storia d’amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte, eppure sembra che entrambi abbiano ritrovato la felicità. Soprattutto, il modello tarantino. È risaputo da tutti, ormai, che l’ex tronista di Uomini e Donne fa coppia fissa con Isabella De Candia. I due, infatti, non si nascondono più. E sono soliti condividere scatti insieme. Giulia, invece? Beh, la situazione per lei è alquanto differente. La modella italo-persiana, infatti, non ha mai nascosto la sua sofferenza per l’addio con Monte. Eppure, a distanza di mesi, sembra che sia riuscito a dimenticarlo definitivamente. A lanciare il clamoroso ‘scoop’ è stato il settimanale Chi. Ma ecco con chi è stata beccata insieme la giovane modella.

Giulia Salemi dimentica Monte: ecco con chi è stata beccata

L’estate 2019 è stata, per Giulia Salemi, la prima vacanza da single. Senza Francesco Monte, insomma. Eppure, sembra che la modella italo-persiana abbia ritrovato il sorriso. Come dicevamo precedentemente, a lanciare l’indiscrezione è il settimanale Chi. Stando a quanto si apprende dalle pagine del settimanale, l’ex concorrente del Grande Fratello, nonostante la delusione iniziale per la fine della sua ‘favola’ con Monte, sia riuscita a dimenticare definitivamente l’ex tronista di Uomini e Donne. Merito di un altro uomo? Beh, a quanto pare, si. Come riporta il settimanale, infatti, sembrerebbe che Giulia abbia iniziato un flirt con Marco Ferri. Ebbene si. Proprio lui. Parliamo proprio di lui: il figlio dell’ex allenatore dell’Inter nonché amico di Monte. La modella persiana, infatti, sarebbe stata fotografata in sua compagnia durante le sue vacanze in Sardegna. Insomma, cosa c’è di vero tra di loro? Ricordiamo che, per il momento, si parla di indiscrezioni. Nessuno dei due, infatti, ha né smentito o confermato l’indiscrezione.

