Francesco Chiofalo rompe il silenzio: il lungo sfogo su Instagram

Francesco Chiofalo rompe il silenzio dopo il caos di questa mattina: ecco il lungo sfogo su Instagram del romano.

Un fulmine a ciel sereno questa mattina ha colpito i social: Antonella Fiordelisi, oggi 29 agosto, ha svegliato tutti con le sue lacrime dopo aver scoperto di esser stata tradita. Una ragazza di nome Aurora ha sostenuto di avere una relazione con Francesco: il gossip ed i video della giovane tradita hanno fatto il giro del web in pochissimi minuti. Dopo poco anche Selvaggia Roma è intervenuta per svelare retroscena poco carini sul rapporto che ha avuto con Francesco. Il caos è degenerato in poco tempo e finalmente Francesco è intervenuto sui social: ecco le sue parole.

“Sto molto male e continuare a picchiare un uomo a terra non è un bell’esempio“, inizia così il suo discorso Francesco Chiofalo che a distanza di poche ora ha deciso di rompere il silenzio. Le accuse di Selvaggia lo hanno turbato e si è sfogato con un IG story.

“Tutto quello che si sta facendo alla mia persona puzza di sadismo malato. Mi si sta giudicando senza sentire la mia campana. Voglio precisare che nessuno è mai stato costretto a rimanere al mio fianco. Nessuno ha puntato la pistola alla tempia di nessuno. Se una persona non si trova bene con me per vari problemi se ne va via. Per cui meno vittimismo“: continua così il romano che fa presente quanto sia un errore gettare veleno “nel piatto in cui si è mangiato”, come dice il famoso detto. Queste parole sono chiaramente riferite alla sua ex, Selvaggia Roma che questa mattina ha fatto accuse gravi contro di lui.