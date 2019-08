Martina Bake Off Italia: le ventenne sosia di Elettra Lamborghini partecipa come concorrente alla gara di dolci più famosa di Real Time

Il 30 agosto su Real Time ritorna Bake Off Italia 7. I concorrenti che partecipano al programma sono 18 e sono pasticceri amatoriali che provengono da ogni parte d’Italia. Si sfideranno nella preparazione del dolce più buono e più bello da vedere.

A presentare Bake Off Italia ci sarà Benedetta Parodi che guiderà i concorrenti nelle numerose sfide con l’obiettivo di vincere e conquistare il giudizio dei giudici di Bake Off 2019: Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e Ernst Knam.

Tra i protagonisti di questa nuova edizione, troviamo Martina, un’eccentrica ventenne bolognese. Conosciamola meglio,

Martina Bake Off Italia: le ventenne sosia di Elettra Lamborghini

Originaria di Bologna, Martina Russo ha 20 anni e vive con i suoi genitori. Dopo gli studi, ha deciso di dedicarsi in modo autonomo alla preparazione di dolci fatti in casa. Dunque, al momento è disoccupata, ma passa le giornate a cucinare.

Nel video di presentazione della concorrente di Bake Off Italia, Martina si presenta come una ragazza molto eccentrica. “Elettra Lamborghini mi somiglia“. Ama essere sempre preparata: ciglia lunghe, unghie fatte e capelli sempre perfetti. Il suo colore preferito è il rosa e non deve mai mancare.

Martina è molto attiva sui social. Pubblica foto di tutti i tipi e per tutti i gusti; le piace particolarmente ricevere apprezzamenti dai suoi followers. “Mi sento un pò diva perchè guardo le altre persone e non le trovo particolarmente belle“.

Martina ha confessato di aver ritoccato naso, labbra e seno.

Per quanto riguarda la passione per la cucina, Martina prepara dolci da quando ha 3 anni e prende ispirazione da un libro di ricette di sua nonna che risale al 1979.

Il suo sogno più grande è quello di aprire una pasticceria in stile americano e partecipa a Bake Off Italia per dimostare che dietro l’estetica e la bellezza, nasconde anche un grande talento in cucina.

Riuscirà Martina a conquistare i giudici di Bake Off Italia?