È arrivata la conferma: Massimo Colantoni, ex concorrente di Temptation Island 2019, si è fidanzato con una tentatrice del programma, ecco chi è lei.

Massimo Colantoni è stato uno dei personaggi più amati ma, allo stesso tempo, più discussi delle recente edizione di Temptation Island 2019. Sin da subito, il giovane romano ha avuto un atteggiamento, definito dalla sua fidanzata Ilaria, poco rispettoso nei suoi confronti con la single Elena Cianni. È proprio per questo motivo che, alla fine dei 21 giorni canonici, i due ragazzi hanno deciso di lasciarsi. Dopo ben 2 anni e mezzo di relazione, la loro storia è definitivamente conclusa. Ebbene. A distanza di mesi da quel momento, sembra che Massimo si si nuovamente fidanzato. È proprio così. Il commerciante romano ha ritrovato di nuovo la felicità. E, stando a quanto ufficializza il diretto interessato, la fortunata sarebbe proprio un’ex tentatrice del programma. Ecco chi è lei.

Massimo Colantoni fidanzato con un’ex tentatrice di Temptation Island: ecco chi è lei

Come svelato in un nostro recente articolo, nel primo pomeriggio di oggi è stata registrata la prima puntata di Uomini e Donne. Oltre a Giulia e Sara, le due troniste presentate nei giorni scorsi, quest’oggi sono stati ufficializzati gli altri due tronisti. Ma non solo. Perché, com’è solito iniziare ogni anno, la prima puntata del dating show è stata dedicata anche a Temptation Island. Ed, in particolare, a tutte le coppie. Stando, quindi, da alcune anticipazioni riportate sul blog IsaeChia, presente alla registrazione di oggi sarebbe stato Massimo Colantoni. Ebbene si. Il commerciante romano, nonché ex fidanzato di Ilaria Teolis, ha raccontato a Maria De Filippi la sua ‘vita’ dopo Temptation Island. E, soprattutto, senza la sua fidanzata. Ecco. Stando a quanto riportato dal blog, Massimo sembra che sia riuscito a dimenticare Ilaria. E che, addirittura, abbia una nuova relazione. La fortunata è un’ex tentatrice del medesimo programma a cui lui ha partecipato. Sapete di chi parliamo? Di Sonia Onelli. Ebbene si. La tentatrice, di cui recentemente vi abbiamo parlato di un’incredibile dramma, avrebbe ‘rapito’ il cuore del romano. In bocca al lupo!

