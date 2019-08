Meteo weekend sabato 31 e domenica 1 settembre: addio all’estate, con temporali e cali di temperature. Scopriamo meglio le regioni interessate

Gli ultimi sgoccioli d’estate stanno veramente per essere spazzati via. Sarà questo weekend a decretare cambiamenti climatici che costringeranno tutti a dire addio a sole e mare, pronti ad aspettarsi un mese di Settembre poco sereno. Dopo questi ultimi giorni di caldo, da venerdì qualcosa cambierà e forti temporali copriranno l’Italia intera. Scopriamo nei dettagli quali saranno le zone più colpite da piogge e cambi di temperatura.

L’estate è quasi alle porte, ma si fa ancora fatica a salutarla. Gli ultimi bagni a mare e il rientro dai viaggi, per evitare spiacevoli acquazzoni, meglio farli in questi ultimi giorni della settimana, per prepararsi al meglio ad un weekend di pioggia generale. Sia sabato che domenica viaggeranno su tutto lo stivale nuvoloni e temperature meno miti. Ma vediamo nello specifico cosa succederà nell’intero weekend.

Sabato 31: forti temporali si apprestano a invadere l’Italia, in arrivo dal Nord Europa. La prime regioni interessate saranno Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, dove forti temporali stravolgeranno le temperature e le condizioni climatiche Occhio anche alla Sardegna, già in questi giorni tormentata con grandinate e grossi flussi d’acqua; potrebbero crearsi ancora condizioni potenzialmente pericolose. Potrebbero ripetersi fortissimi temporali, accompagnati da con grandine e raffiche di vento. Cielo quasi sereno su tutto il resto dell’Italia.

Domenica 1: il maltempo inizierà a toccare tutte le regioni d’Italia. Nel corso della giornata le piogge si estenderanno su tutte le zone centro-settentrionali, con possibilità di piogge abbondanti sulle coste tirreniche tra Liguria, Toscana, Lazio e Campania. A sconvolgere saranno per lo più le temperature, in netto calo rispetto ai giorni precedenti. L’estate sarà veramente ad un passo dall’addio.