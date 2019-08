Nicolas Bovi risponde alle domande su Katia Fanelli: il loro rapporto dopo Temptation Island. Ecco cosa lega i due che si sono conosciuti sull’isola

Dopo la fine di Temptation Island i fan più attenti non perdono occasione per fare domande o scoprire che fine abbiano fatto tentatori, fidanzati ed ex. L’ultima edizione del programma, in attesa di conoscere cosa succederà in quella Vip che sta per partire, ha visto scoppiare gran parte delle coppie, tra queste quella formata da Vittorio Collina e Katia Fanelli. Quest’ultima è stata più volte associata al trono di Uomini e Donne e le sono stati attribuiti flirt con ex tentatori, specie Nicolas Bovi. E’ stato Nicolas proprio, nelle ultime ore, a raccontare del rapporto speciale tra i due.

Nicolas Bovi fa chiarezza su Katia Fanelli: ecco in che rapporti sono i due

Nicolas Bovi e Katia Fanelli sono solo amici. A rivelarlo è stato l’ex tentatore stesso, che molti ricorderanno per essere l’ex di Beatrice Valli. Tra le numerose domande arrivategli in direct, molti fan si sono soffermati sull’esperienza a Temptation Island, su cosa gli abbia lasciato e sul rapporto che lo lega a Katia Fanelli. Le risposte sono arrivate puntuali: Temptation Island è stata per Nicolas un’esperienza che gli ha permesso di scoprire lati sconosciuti del suo carattere, oltre ad avergli fatto conoscere persone speciali. Tra queste, appunto, la bella Katia, con cui ribadisce c’è solo una bella amicizia. Nicolas e Katia si vogliono bene, ma nulla più di questo. A testimoniarlo il boomerang di risposta postato dal bel tentatore, che mette in chiaro una volta per tutte il loro rapporto. Cosa bolle in pentola per i due ancora non si sa, ma sicuramente li rivedremo pronti a lanciarsi in qualche nuova esperienza, a caccia di consensi.

