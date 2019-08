Oroscopo, tra tutti i segni zodiacali ce ne sono 3 da cui le donne devono stare lontane: ecco i segni che si comportano male nelle relazioni con le donne.

Non tutti gli uomini sono capaci di amare le donne, e viceversa. In molte relazioni capita che ci sia un ‘disequilibrio’ tra le due parti, perché uno dei due è più innamorato, o semplicemente più capace di dimostrare i propri sentimenti, o magari più predisposto a donare una pare di sé per l’altro/a. Da oggi sarà possibile individuare gli uomini che non sono in grado di amare le donne e si comportano male con loro, semplicemente conoscendo il loro segno zodiacale. Dopo aver analizzato come si conquistano gli uomini di ogni segno, ecco invece i 3 segni da cui le donne dovrebbero stare lontane.

Oroscopo, i 3 segni che non sanno amare le donne

Ebbene, forse per qualcuna questa rivelazione potrà essere una brutta notizia, mentre altre tireranno un sospiro di sollievo perché il proprio partner non rientra tra i segni che stiamo per elencare. Quello che è sicuro, è che le donne che frequentano uno di questi segni, farebbero meglio a passare oltre! Ecco i tre segni zodiacali che non si comportano bene con le donne:

Ariete: gli uomini nativi di questo segno sono molto legati alla loro libertà e non vi rinunceranno certo per una donna! Qualsiasi viaggio, o serata, o iniziativa in generale, dovrà partire sempre da voi donne, perché per loro è giusto così. Se ne disinteressano totalmente, me se necessario saranno anche pronti a criticarvi alla fine, perché avrebbero saputo fare di meglio. Inoltre non vi daranno mai sicurezze, lasciandovi sempre con la paura di essere lasciate da un momento all’altro.

Toro: Scontrosi e permalosi, non vogliono essere contraddetti e soprattutto non intendono rinunciare alle loro abitudini e ai loro programmi per voi donne. Semmai dovessero farlo, ve lo rinfaccerebbero all'infinito, quindi tanto vale evitare di intralciare i loro progetti. Anzi, tanto vale evitarli del tutto!

Cancro: capricciosi e poco inclini a donarsi del tutto, vi chiamano solo se ne hanno bisogno loro, ma non sono sempre disponibili quando siete voi a richiedere la loro presenza o il loro sostegno. Sanno amare solo così, mettendo se stessi al primo posto e cercando la partner solo quando sono annoiati o hanno voglia, senza pensare alle esigenze e ai desideri della propria donna.

