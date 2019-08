Oroscopo, secondo gli astrologi nello zodiaco ci sono 5 segni che, al femminile, sono i più attraenti di tutti e fanno impazzire gli uomini: ecco quali sono.

Le donne sanno come far capitolare gli uomini. Aldilà della bellezza, che aiuta sempre, ci sono tante doti, naturali o anche studiate a tavolino, che riescono a conquistare e far impazzire un uomo. Sensualità nei movimenti, grazia nei modi, carisma, sorrisi accattivanti, fascino misterioso, sono tutte armi per conquistare e attrarre gli uomini. Non tutte le donne, però, dicevamo, le possiedono naturalmente. Come fare per capire se la vostra donna ne possiede qualcuna? Beh, basta vedere di che segno è. Gli astrologi, infatti, hanno individuato 5 segni zodiacali che, al femminile, sono una calamita per gli uomini: scopriamoli insieme!

Oroscopo, i 5 segni ‘donna’ che sanno attrarre e far capitolare gli uomini

Sono cinque le donne dello zodiaco in grado di essere una calamita per gli uomini, ognuna ha caratteristiche ben precise che attirano incredibilmente il sesso maschile:

Bilancia: Raffinata, elegante e carismatica, la donna della Bilancia ha una dote naturale, basta guardarla per rimanerne immediatamente affascinato. C’è poco da fare, ha un carisma come poche e veste sempre con eleganza e gusto, il che non guasta. Attenzione, però, non è adatta alle relazioni lunghe.

