Paola Di Benedetto è stata duramente accusata per apparire troppo magra nella sua ultima foto Instagram: ecco la sua dura replica.

È stata duramente criticata, Paola Di Benedetto. Poche ore fa, infatti, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin è stata protagonista di uno spiacevole episodio Instagram. A cui, ovviamente, ha voluto rispondere in prima persona. Ma, prima di conoscere la dura replica, è opportuno che voi conosciate il motivo di tale critica nei confronti della giovane ragazza. Ecco. Pochi giorni fa, l’ex fidanzata di Federico Rossi ha pubblicato, com’è solita fare, una foto. Che, in un batter baleno, è stata fortemente criticata da alcuni sostenitori della ragazza. Nonostante, infatti, la bellezza acqua e sapone della modella, alcuni suoi fan notano una magrezza davvero incredibile. Ecco. È proprio questa, infatti, l’accusa che le rivolgono.

Potrebbe interessarti anche:

Paola Di Benedetto accusata di essere ‘troppo magra’: la dura replica di lei

Terminate le sue incredibile vacanze al mare, Paola Di Benedetto, stando a quanto si apprende da alcune foto su Instagram, sembrerebbe essersi voluta concedere qualche giorno di relax in montagna. E così, tra un’esperienza da brivido con uno scoiattolo e un po’ di fresco che solo il clima della montagna sa regalarti, l’ex madre natura decide di lasciarsi immortalare a letto. Con un maglione di lana addosso decisamente corto, la modella si lascia fotografare tra le lenzuola. Ma ecco che, è proprio per questo motivo, si scatena una vera e propria polemica social. Ecco lo scatto in questione:

È proprio questo, come dicevamo, lo scatto che ha suscitato numerose critiche per Paola. Perché? Stando ad alcuni commenti scritto sotto questa foto, la modella apparirebbe troppo magra. Proprio per questo motivo, l’ex fidanzata di Fede ha deciso di intervenire. Raccontando, quindi, tutta la ‘verità’. Ecco cosa dichiara, tramite un’Instagram Stories, la ragazza:

Insomma, ‘mistero’ risolto. Paola non è affatto magra, ma ha soltanto una coperta tra le gambe.

Per ulteriori news su Paola Di Benedetto –> clicca qui