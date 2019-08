Anticipazioni prima puntata Uomini e Donne: si è registrato il Trono Classico, con la presentazione dei tronisti e i primi confronti tra le coppie di Temptation Island.

Uomini e Donne è finalmente cominciato. Anche se non è ancora andata in onda la prima puntata, per la quale bisognerà ancora aspettare qualche giorno, è possibile conoscere già nel dettaglio quello che succederà, grazie alle prime anticipazioni. Nella giornata di oggi si è registrata la prima puntata del Trono Classico: sono stati presentati i tronisti di questa prima parte della stagione, ma non solo. In studio sono arrivate anche alcune coppie di Temptation Island, per i primi confronti. Scopriamo insieme cos’è successo nel dettaglio.

Uomini e Donne, anticipazioni prima puntata: presentazione tronisti e ospiti ‘speciali’

Uomini e Donne è ripartito alla grande. In questa prima puntata sono stati innanzitutto presentati i nuovi tronisti: Giulia Quattrociocche, Sara Tozzi, Alessandro Zarino e Giulio Raselli. Tutti volti già noti al pubblico, ad eccezione di Giulia. Dopo l’ingresso dei tronisti e dei primi corteggiatori, sono entrati alcuni ospiti d’eccezione. Si comincia da Filippo Bisciglia, presentato da Maria De Filippi dopo un siparietto con Tina, alla quale era stato detto che stava per entrare Gemma Galgani.

Dopo l’ingresso di Filippo, ecco arrivare le prime coppie di Temptation Island pronte al confronto in studio: i primi sono Katia Fanelli e Vittorio Collina, che se ne dicono di tutti i colori. Lo studio parteggia per Katia, anche perché Vittorio ammette di stare insieme alla tentatrice Vanessa, anche lei in studio, per cui tutti lo accusano di aver ‘dimenticato’ Katia troppo in fretta. Anche Maria lo invita a riflettere sul fatto che lui avesse sempre saputo il pensiero di Katia su di lui, fin dai provini per Temptation, per cui è strano che lui dica di aver cambiato atteggiamento solo dopo aver sentito le parole di lei nell’altro villaggio durante il programma. Katia è visibilmente scossa e quasi in lacrime, e dice di essere rimasta male del fatto che Vittorio non abbia mai voluto incontrarla per un confronto e che le abbia spedito tutte le sue cose in una valigia tramite corriere. Un rifiuto netto, che l’ha fatta soffrire molto. Entrano anche Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, con quest’ultimo che annuncia il fidanzamento con la tentatrice Sonia Onelli.

Per rimanere aggiornato su Uomini e Donne, CLICCA QUI