Concorrenti Bake Off Italia, chi è Riccardo: 18 anni e il triste episodio del passato che lo ha spinto a partecipare alla gara di dolci in onda su Real Time

Bake Off Italia 7 torna il 30 agosto su Real Time e si prospetta un’edizione scoppiettante. I concorrenti che partecipano al programma sono 18 e si sfideranno nella preparazione del dolce più buono e più bello da vedere. Vengono da ogni parte d’Italia e sono pronti e determinati per mettersi alla prova nella gara di dolci più famosa d’Italia.

Benedetta Parodi guiderà i concorrenti nelle numerose sfide con l’obiettivo di vincere e conquistare il giudizio dei giudici di Bake Off 2019: Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e Ernst Knam.

Tra i protagonisti di questa nuova edizione, troviamo Riccardo, diciottenne che studia all’alberghiero, con un passato difficile. Conosciamolo meglio.

Riccardo ha diciotto anni e frequenta il quarto anno presso l’istituto alberghiero. La sua materia preferita è quella che riguarda la pasticceria. “Le altre materie le scarto a priori”.

La passione per i dolci è praticamente innata. Non gliel’ha trasmessa nessuno in famiglia, anche se suo padre era un grande chef. Il triste episodio della vita del concorrente riguarda proprio suo padre: quando Riccardo aveva 14 anni, il padre è venuto a mancare per un infarto. Un episodio che ha segnato l’adolescenza e la vita di Riccardo che adesso sente di aver preso il posto del padre occupandosi spesso di cucinare per tutti.

Il diciottenne si definisce come un pasticcere molto preciso e attento ai dettagli. Il suo sogno è trasformare questa passione in un vero e proprio mestiere. Ci riuscirà grazie a Bake Off Italia?