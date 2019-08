Bake Off, chi è Rong: concorrente italo cinese, ecco perché vuole vincere la gara di dolci più famosa di Italia in onda su Real Time

Bake Off Italia 7 sta per riaprire i battenti. Dal 30 agosto su Real Time torna la gara di dolci più famosa di Italia e si prospetta un’edizione scoppiettante. I concorrenti sono stati già presentati sul sito ufficiale. Sono 18 i pasticceri amatoriali che partecipano al programma. Si sfideranno nella preparazione del dolce più buono e più bello da vedere. Arrivano da ogni parte d’Italia, tutti con un solo obbietivo: diventare il vincitore della settima edizione di Bake Off Italia.

Benedetta Parodi guiderà i concorrenti nelle numerose sfide con l’obiettivo di vincere e conquistare il giudizio dei giudici di Bake Off 2019: Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e Ernst Knam.

Tra i protagonisti di questa nuova edizione, troviamo Rong, italo cinese nato a Milano. Conosciamolo meglio.

Bake Off Italia, chi è Rong: concorrente italo cinese, ecco perché vuole vincere

Rong Hao Wu è nato a Milano nel 1990. Origini cinesi, Rong si sente però italiano. Nato e cresciuto in Italia con la passione per la pasticceria, Rong ha imparato a cucinare dolci perchè la sua famiglia è proprietaria di un ristorante cinese e tutti cucinano il salato. Lui ha imparato a preparare dolci, nonostante non ama particolarmente mangiarli.

Nella vita, Rong frequenta il liceo alberghiero e lavora nei catering come cameriere. Si definisce come un ragazzo solitario e abbastanza timido. Con gli amici italiani condivide anche usanze cinesi come la sua passione per gli origami, utilizzo delle bacchette e tisane di origini asiatiche.

I dolci preparati da Rong sono molto semplici per quanto riguarda l’estetica, ma il tocco in più è dato dai sapori forti che decide di dare alle sue creazioni per rispecchiare il suo carattere.

Rong partecipa a Bake Off per dimostrare il suo talento a chi non crede in lui. Una sorta di rivincita personale che lo motiva a partecipare come concorrente della gara di dolci più famosa in Italia. Riuscirà a conquistare i tre giudici?