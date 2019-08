Rosario Bake Off Italia: insegnante, padre e quel talento nascosto che non ti aspetti che lo ha spinto a partecipare alla gara di dolci di Real Time

Bake Off Italia 7 sta per tornare su Real Time. Dal 30 agosto infatti, dopo una lunga selezione, si sfideranno pasticceri amatoriali provenienti da tutta Italia. I concorrenti che parteciperanno al programma sono 18, rispetto ai 16 delle scorse edizioni.

A presentare Bake Off Italia ci sarà Benedetta Parodi che guiderà i concorrenti nelle numerose sfide con l’obiettivo di vincere e conquistare il giudizio dei giudici di Bake Off 2019: Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e Ernst Knam.

Tra i protagonisti di questa nuova edizione, troviamo Riccardo, insegnante e padre di famiglia. Conosciamolo meglio.

Rosario Bake Off Italia: insegnante, padre e quel talento nascosto che non ti aspetti

Direttamente dalla Sicilia, precisamente da Palermo, Rosario è tra i concorrenti di Bake Off Italia. 46 anni, insegna disegno tecnico nelle scuole elementari e da qualche anno si occupa di sostegno ad alcuni disabili.

Negli ultimi anni ha rivoluzionato la sua vita, andando a convivere con la sua compagna dando luce a tre figli. Uno di 2 anni e due gemelli di 10 mesi. “Casa mia è un campo di battaglia” – dice, per questo ricerca un po’ di tranquillità nei dolci.

Da sei anni ha iniziato a cucinare dolci guardando trasmissioni di pasticceria e da lì ha avvertito l’esigenza di acquistare attrezzatura di pasticceria. In primis la sua adorata planetaria. Nasce così il suo inaspettato talento.

Rosario si definisce come un pasticcere metodico e preciso: progetta le sue torte al computer prima di realizzarli.

Partecipa a Bake Off per superare le ansie e per non essere interrotto nella preparazione di dolci come accade a casa con i suoi figli piccoli. Riuscirà a concentrarsi con il timer e il fiato sul collo del tre giudici?