Pochi giorni fa, si è diffusa la notizia che Stefano De Martino e Marcello Sacchetta abbiano litigato: ecco, però, tutta la verità.

Conosciamo tutti la loro storia e, soprattutto, la loro amicizia. Stefano De Martino e Marcello Sacchetta sono stati, senza alcun dubbio, una vera e proprio carta vincente per Amici. Entrambi ballerini professionisti del talent, hanno condiviso anche la conduzione del daytime su Real Time. Con la loro bellezza, simpatia ed i loro comici siparietti, hanno attirato, senza alcun dubbio, il favore del pubblico. Eppure, da quando Stefano ha ‘abbondato’ il talent e, quindi, Mediaset, sembra che qualcosa del loro rapporto sia cambiato. Tanto che, ultimamente, vi abbiamo parlato anche di una confessione di Marcello sul suo attuale rapporto con Stefano. I due ragazzi hanno, quindi, litigato? Ecco che spunta fuori la verità.

Stefano e Marcello hanno realmente litigato? Ecco tutta la verità

In una recente Instagram stories ed, in particolare, ad una domanda di una sua fan sull’attuale rapporto con Stefano De Martino, Marcello Sacchetta aveva lasciato intendere che qualcosa non andava. “Non mi piace fare gossip. Rispondo che sono felice per lui e la sua famiglia (riferendosi, ovviamente, alla serenità ritrovata con Belen)”, aveva dichiarato il ballerino napoletano. Risposta che, da come si evince, non solo non risponde appieno alla domanda fatta, ma che, tra l’altro, insinua anche qualche altro dubbio. I due ragazzi, quindi, avranno realmente litigato? Ecco. A raccontare la verità ci pensa lo stesso Sacchetta. Che, in una recente intervista per ‘Chi’, ha svelato tutto quello che occorre sapere sulla vicenda. E, soprattutto, sul loro rapporto. Stando a quanto riportato dal settimanale, il napoletano ha ammesso chiaramente che, i due ragazzi, non si sentono, ormai, da diverso tempo. Ma che, nonostante questo, lui è davvero felice per Stefano. La famiglia, dichiara Marcello, era il ‘centro’ per Stefano. E lui, da buon amico, non può fare altro che gioire con lui, seppure da lontano.

