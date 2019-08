Ciro Petrone, insieme alla sua fidanzata Federica, è uno dei concorrenti di Temptation Island Vip: ecco cosa dichiara la ragazza nel video di presentazione.

Le registrazioni di Temptation Island Vip sono, ormai, iniziate. Le sei coppie che hanno deciso di parteciparvi, quindi, sono sull’isola delle tentazioni. Eppure, in attesa di vedere cosa accadrà, poche ore fa sul profilo Instagram ufficiale del programma, sono stati pubblicati i video di presentazione di due coppie: Nathalie Caldonazzo ed Andrea Ippoliti e quello di Ciro Petrone e la sua fidanzata Federica. Ecco. Se nel primo caso, il fidanzato della showgirl si è lasciato andare ad un clamoroso retroscena sul loro rapporto, anche nel secondo caso la situazione è la medesima. La fidanzata dell’attore napoletano, infatti, si lascia andare ad una sconvolgente rivelazione. Ecco di cosa parliamo.

Ciro e Federica a Temptation Island Vip: la ragazza fa una sconvolgente confessione

Tutte le coppie che hanno partecipato a Temptation Island Vip hanno dei buoni motivi per prendere parte al programma. Lo abbiamo detto per Serena Enardu e Pago, Nathalie Caldonazzo ed Andrea Ippoliti e lo ripetiamo per Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo. Ecco. Come dicevamo precedentemente, poche ore fa, è stato pubblicato il video di presentazione della coppia su Instagram. Stando a quanto la giovane napoletana dichiara ai microfoni di Witty, la scelta di partecipare al programma è stata davvero necessaria. Soprattutto perché, stando a quello che dice la napoletana, otto mesi fa Federica ha scoperto che Ciro aveva contatti telefonici con altre ragazze. Ebbene si. Sarebbe proprio questa la sconvolgente confessione che la giovane Caputo fa sul suo fidanzato. Ma se la ragazza è decisamente convinta di mettere alla prova l’amore del suo compagno, l’attore napoletano, dal canto suo, è certo di essere cambiato. Sarà davvero così? Lo scopriremo.

