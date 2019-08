Nathalie Caldonazzo, insieme al suo fidanzato Andrea, è una delle concorrenti di Temptation Island Vip: ecco un retroscena sul loro rapporto di coppia.

Manca davvero poco alla seconda edizione di Temptation Island Vip, eppure sta accadendo davvero di tutto. Ormai, è stato ufficializzato tutto: coppie, alcuni tentatori e conduttrice. Non ci resta, quindi, che gustarci le loro avventure sull’isola delle tentazioni. Ogni coppia, ammettiamolo, ha le proprie motivazioni per partecipare al programma. E, soprattutto, testare il loro amore. Lo hanno spiegato, nel loro video di presentazione, Serena Enardu e il suo compagno Pago. E lo hanno fatto anche Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Ecco. Nel video di presentazione della coppia, però, il fidanzato della showgirl rivela un importante retroscena sul loro rapporto. Ecco di cosa parliamo.

Nathalie ed Andrea a Temptation Island Vip: spunta un incredibile retroscena

Come dicevamo quindi, in questi ultimi giorni, sul profilo ufficiale Instagram di Temptation Island Vip, vengono pubblicati i video di presentazione di tutte le coppie che hanno deciso di parteciparvi. Mettendo, così, a dura prova il loro amore. Pochissime ore fa, è stato condiviso quello di Nathalie Caldonazzo ed il suo compagno Andrea Ippoliti. Un video di presentazione davvero insolito, ammettiamolo. Soprattutto perché la coppia è ripresa in due case completamente diverse e separate. Ecco. È proprio per questo motivo, quindi, è proprio il giovane Ippoliti a rivelare un clamoroso retroscena sul suo rapporto con la showgirl. Stando a quanto si apprende, quindi, dal video di presentazione, prima di partire la coppia non viveva affatto un periodo facile. Anzi, da come dichiarato da Ippoliti, erano circa tre giorni, infatti, che i due non si parlavano. Ovviamente, ci tiene a sottolineare Andrea, che questo comportamento non sta affatto a significare che i due si siano lasciati, ma che ci sono dei problemi da risolvere. Temptation Island risolverà tutto? Staremo a vedere!

